https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/besiktas-galibiyet-hasretini-5-maca-cikardi--1082740620.html

Kötü gidişat devam ediyor: Beşiktaş 5 maçtır galibiyet alamadı

Kötü gidişat devam ediyor: Beşiktaş 5 maçtır galibiyet alamadı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5'e çıkardı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T21:57+0300

2024-04-13T21:57+0300

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta siyah-beyazlı takımın golünü Semih Kılıçsoy 18. dakikada kaydederken, konuk ekip Samsunspor'un golünü ise Emre Kılınç 68. dakikada attı. Bu sonuçla Beşiktaş 49 puanla 4. sırada yer alırken, Samsunspor ise 38 puanla 12. sıraya yükseldi.5 maçtır galibiyet alamıyor Beşiktaş, son 5 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. İç sahada üst üste 3 maçta da galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlılar, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.133 gün sonra sahalara dönen Alex Oxlade-Chamberlain, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı.Semih Kılıçsoy'dan rekor Semih Kılıçsoy, 18 yaşında ve 242 gününde, Beşiktaş formasıyla Süper Lig tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu unvanını elde etti. Oktay Derelioğlu'ndan (18 yaşında ve 127 gününde) sonra bu unvana sahip olan Kılıçsoy, tarihe geçti.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, samsunspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, trendyol süper lig, galibiyet