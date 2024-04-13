https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-sonrasi-konya-ankara-karayolunda-trafik-yogunlugun-bu-gece-ve-yarin-artmasi-bekleniyor-1082732514.html

Bayram sonrası Konya-Ankara karayolunda trafik: Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor

Bayram sonrası Konya-Ankara karayolunda trafik: Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Bayram tatili sonrası dönüşe geçenler Konya-Ankara karayolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T16:34+0300

2024-04-13T16:34+0300

2024-04-13T16:34+0300

bayram

trafik

türkiye

karayolu

yoğunluk

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Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkanların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara karayolunda yoğunluk yaşanıyor.Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya karayolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor.

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bayram, trafik, karayolu, yoğunluk