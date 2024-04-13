https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/avusturya-rusyadan-gaz-tedarikine-son-vermeye-hazirlaniyor-1082720794.html
‘Avusturya Rusya'dan gaz tedarikine son vermeye hazırlanıyor’
‘Avusturya Rusya'dan gaz tedarikine son vermeye hazırlanıyor’
Sputnik Türkiye
Avusturya Enerji Bakanı Leonor Gewessler’in Rusya’dan gaz tedarikini sonlandırmak için bir yasa tasarısı hazırladığı bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T02:15+0300
2024-04-13T02:15+0300
2024-04-13T02:15+0300
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Avusturya’da yayınlanan Kleine Zeitung gazetesinin haberine göre, Avusturya Enerji Bakanı Leonor Gewessler, Rusya'dan gaz tedarikini sonlandırmak için bir yasa tasarısı hazırladı.Haberde, “Enerji Bakanı Leonor Gewessler, Rus gaz tedarikini aşamalı olarak sonlandırma planlarını tamamladı. Artık (mevcut Başbakan Karl Nehammer'in partisi) Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) ve Ulusal Konsey'de ( parlamento) üçte iki çoğunluğun onayına ihtiyacı var” ifadelerine yer verildi.Şubat ayında Gewessler, Avusturyalı enerji şirketi OMV ile Gazprom arasındaki uzun vadeli sözleşmelerin (2040 yılına kadar geçerli) feshine ilişkin seçenekleri araştırdıklarını duyurmuştu. Ardından OMV, ülke parlamentosunun Rus gazı tedarikini sonlandırmak için yasal bir temel oluşturması gerektiğini açıklamıştı.
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avusturya, leonore gewessler, rusya
avusturya, leonore gewessler, rusya
‘Avusturya Rusya'dan gaz tedarikine son vermeye hazırlanıyor’
Avusturya Enerji Bakanı Leonor Gewessler’in Rusya’dan gaz tedarikini sonlandırmak için bir yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.
Avusturya’da yayınlanan Kleine Zeitung gazetesinin haberine göre, Avusturya Enerji Bakanı Leonor Gewessler, Rusya'dan gaz tedarikini sonlandırmak için bir yasa tasarısı hazırladı.
Haberde, “Enerji Bakanı Leonor Gewessler, Rus gaz tedarikini aşamalı olarak sonlandırma planlarını tamamladı. Artık (mevcut Başbakan Karl Nehammer'in partisi) Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) ve Ulusal Konsey'de ( parlamento) üçte iki çoğunluğun onayına ihtiyacı var” ifadelerine yer verildi.
Şubat ayında Gewessler, Avusturyalı enerji şirketi OMV ile Gazprom arasındaki uzun vadeli sözleşmelerin (2040 yılına kadar geçerli) feshine ilişkin seçenekleri araştırdıklarını duyurmuştu. Ardından OMV, ülke parlamentosunun Rus gazı tedarikini sonlandırmak için yasal bir temel oluşturması gerektiğini açıklamıştı.