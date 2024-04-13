https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/avusturya-rusyadan-gaz-tedarikine-son-vermeye-hazirlaniyor-1082720794.html

‘Avusturya Rusya'dan gaz tedarikine son vermeye hazırlanıyor’

‘Avusturya Rusya'dan gaz tedarikine son vermeye hazırlanıyor’

Sputnik Türkiye

Avusturya Enerji Bakanı Leonor Gewessler’in Rusya’dan gaz tedarikini sonlandırmak için bir yasa tasarısı hazırladığı bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T02:15+0300

2024-04-13T02:15+0300

2024-04-13T02:15+0300

dünya

avusturya

leonore gewessler

rusya

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Avusturya’da yayınlanan Kleine Zeitung gazetesinin haberine göre, Avusturya Enerji Bakanı Leonor Gewessler, Rusya'dan gaz tedarikini sonlandırmak için bir yasa tasarısı hazırladı.Haberde, “Enerji Bakanı Leonor Gewessler, Rus gaz tedarikini aşamalı olarak sonlandırma planlarını tamamladı. Artık (mevcut Başbakan Karl Nehammer'in partisi) Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) ve Ulusal Konsey'de ( parlamento) üçte iki çoğunluğun onayına ihtiyacı var” ifadelerine yer verildi.Şubat ayında Gewessler, Avusturyalı enerji şirketi OMV ile Gazprom arasındaki uzun vadeli sözleşmelerin (2040 yılına kadar geçerli) feshine ilişkin seçenekleri araştırdıklarını duyurmuştu. Ardından OMV, ülke parlamentosunun Rus gazı tedarikini sonlandırmak için yasal bir temel oluşturması gerektiğini açıklamıştı.

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