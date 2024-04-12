https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/israil-multeci-kampinda-yayin-hazirligi-yapan-trt-arabi-gazetecileri-tankla-vurdu-1082705617.html
İsrail, mülteci kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi gazetecilerini tankla vurdu
İsrail, mülteci kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi gazetecilerini tankla vurdu
Sputnik Türkiye
Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından saldırısıya uğradı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T16:37+0300
2024-04-12T16:37+0300
2024-04-12T17:21+0300
israil- filistin çatışması
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Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.Tedavi edildiği sırada Şahade şunları söyledi:Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.İsrail dün sürpriz bir askeri operasyon başlatmıştıİsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 'sürpriz bir askeri operasyon' başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.Saldırıya TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iran-konsolosluk-saldirisi-sonrasi-israile-karsi-muhtemel-misilleme-mesru-mudafaadir--1082689622.html
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İsrail, mülteci kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi gazetecilerini tankla vurdu
16:37 12.04.2024 (güncellendi: 17:21 12.04.2024)
Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından saldırısıya uğradı.
Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.
Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.
Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.
Tedavi edildiği sırada Şahade şunları söyledi:
''Dünya kamuoyuna sesleniyorum bizler gazeteciyiz basın can yeleği giymemize rağmen İsrail bizleri hala hedef almaktadır. Tek ayak olsam da baston ile kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim''
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail dün sürpriz bir askeri operasyon başlatmıştı
İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 'sürpriz bir askeri operasyon' başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.
Saldırıya TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da tepki gösterdi.