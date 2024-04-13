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Avustralya'da AVM saldırısı: 'En az 4 ölü'
Avustralya'da AVM saldırısı: 'En az 4 ölü'
Sputnik Türkiye
Avustralya'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İlk gelen bilgilere göre 4 kişinin öldüğü belirtilirken yaralılar olduğu da açıklandı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T10:35+0300
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dünya
avustralya
avm
alışveriş merkezi
saldırı
bıçak
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Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan Westfield Bondi Junction adlı alışveirş merkezinde meydana gelen bıçaklama olayında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı. Yüzlerce kişinin AVM'den tahliye edildiği dile getirildi.Avustralya'da meydana gelen olaydaki görgü tanığı, bir adamın bir kadın ve bebeğinin de bulunduğu müşterileri rastgele bıçaklamaya başladığını dile getirdi.Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı, dördüncü kattaki bir mağazasının önünde iki gencin cesedini gördüklerini ve daha birçok kişinin yaralandığını söyledi.Görgü tanıkları, polisin birden fazla mağazada kurbanların hayatlarını kurtarmak için mücadele ettiğini belirtirken, "Cesetleri görür görmez aşağı koştum ve polisin yukarı çıktığını gördüm ve birkaç saniye sonra silah sesleri duydum" açıklamasında bulundular.Bölgeden gelen silah sesleri sebebiyle saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Polis departmanından yapılan açıklamada, insanlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunulurken olayla ilgili soruşturmalar devam ettiği şu an için daha fazla ayrıntı olmadığı vurgulandı.Polisin daha fazla bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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avustralya, avm, alışveriş merkezi, saldırı, bıçak
avustralya, avm, alışveriş merkezi, saldırı, bıçak

Avustralya'da AVM saldırısı: 'En az 4 ölü'

10:35 13.04.2024 (güncellendi: 11:15 13.04.2024)
© AFP 2023 / DAVID GRAYAvustralya'da saldırı
Avustralya'da saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / DAVID GRAY
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Avustralya'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İlk gelen bilgilere göre 4 kişinin öldüğü belirtilirken yaralılar olduğu da açıklandı.
Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan Westfield Bondi Junction adlı alışveirş merkezinde meydana gelen bıçaklama olayında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı. Yüzlerce kişinin AVM'den tahliye edildiği dile getirildi.
Avustralya'da meydana gelen olaydaki görgü tanığı, bir adamın bir kadın ve bebeğinin de bulunduğu müşterileri rastgele bıçaklamaya başladığını dile getirdi.
Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı, dördüncü kattaki bir mağazasının önünde iki gencin cesedini gördüklerini ve daha birçok kişinin yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları, polisin birden fazla mağazada kurbanların hayatlarını kurtarmak için mücadele ettiğini belirtirken, "Cesetleri görür görmez aşağı koştum ve polisin yukarı çıktığını gördüm ve birkaç saniye sonra silah sesleri duydum" açıklamasında bulundular.
Bölgeden gelen silah sesleri sebebiyle saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Polis departmanından yapılan açıklamada, insanlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunulurken olayla ilgili soruşturmalar devam ettiği şu an için daha fazla ayrıntı olmadığı vurgulandı.
Polisin daha fazla bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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