https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antonov-abd-rusyadan-aluminyum-bakir-ve-nikel-ithalatini-yasaklayarak-etrafina-ates-acti-1082723876.html

Antonov: ABD, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasaklayarak 'etrafına ateş açtı'

Antonov: ABD, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasaklayarak 'etrafına ateş açtı'

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasaklayan ABD'nin dayanaksız ve siyasi saikli bir karar... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T10:42+0300

2024-04-13T10:42+0300

2024-04-13T10:43+0300

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rusya

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abd

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ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikel ithalatının yasaklandığına dair açıklamasını değerlendiren Antonov, "Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yönelik ilan edilen katı yasaklar, bir başka dayanaksız ve siyasi saikli bir adımdır" ifadelerini kullandı.Antonov, Washington'un bu adımla birlikte 'kendi ayağına sıkmakla' kalmayıp 'etrafına rastgele ateş açtığını' vurguladı.Beyaz Saray'ın muhtemelen ABD'de ilgili kaynakların fiyatlarının artmayacağını düşündüğünü kaydeden Antonov, "Ancak Washington, tebaalarını yaptırımlara dahil ederek dünya piyasalarının işleyişinde kolaylıkla dengesizlikler yaratıyor. Bu gayrimeşru adımları, Rusya'yı kontrol altına alma konusundaki 'liderliğin' kanıtı ve aynı zamanda özel askeri harekattaki başarılarımızı engellenme girişimi olarak gösteriyor" dedi.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ülkeye ithalatının yasaklandığı belirtilmişti.Açıklamada, “Bugünkü önlemlerin bir sonucu olarak, yasada öngörülen veya lisansta belirtilen durumlar dışında, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ve girişi yasaktır” ifadelerine yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/abd-rusyadan-aluminyum-bakir-ve-nikel-ithalatini-yasakladi-1082720466.html

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rusya, anatoliy antonov, abd, ithalat, yasak, alüminyum, bakır, nikel, abd hazine bakanlığı