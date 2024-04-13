https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/abd-rusyadan-aluminyum-bakir-ve-nikel-ithalatini-yasakladi-1082720466.html

ABD, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasakladı

ABD, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasakladı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikel ithalatının yasaklandığını duyurdu. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T01:43+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ülkeye ithalatının yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, “Bugünkü önlemlerin bir sonucu olarak, yasada öngörülen veya lisansta belirtilen durumlar dışında, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ve girişi yasaktır” ifadelerine yer verildi.Kısıtlamaların Rusya’dan bu yıl 13 Nisan'dan önce üretilen bakır, alüminyum ve nikeli etkilemediği belirtildi.

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