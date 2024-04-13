https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/abd-rusyadan-aluminyum-bakir-ve-nikel-ithalatini-yasakladi-1082720466.html
ABD, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasakladı
ABD, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasakladı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikel ithalatının yasaklandığını duyurdu. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T01:43+0300
2024-04-13T01:43+0300
2024-04-13T01:43+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ülkeye ithalatının yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, “Bugünkü önlemlerin bir sonucu olarak, yasada öngörülen veya lisansta belirtilen durumlar dışında, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ve girişi yasaktır” ifadelerine yer verildi.Kısıtlamaların Rusya’dan bu yıl 13 Nisan'dan önce üretilen bakır, alüminyum ve nikeli etkilemediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240223/rus-buyukelci-grizlov-abd-yaptirimlari-coktan-anlamini-yitirdi-1081046670.html
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abd, abd, rusya, abd hazine bakanlığı, alüminyum, alüminyum, bakır
abd, abd, rusya, abd hazine bakanlığı, alüminyum, alüminyum, bakır
ABD, Rusya'dan alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasakladı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikel ithalatının yasaklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ülkeye ithalatının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, “Bugünkü önlemlerin bir sonucu olarak, yasada öngörülen veya lisansta belirtilen durumlar dışında, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ve girişi yasaktır” ifadelerine yer verildi.
Kısıtlamaların Rusya’dan bu yıl 13 Nisan'dan önce üretilen bakır, alüminyum ve nikeli etkilemediği belirtildi.