https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalyadaki-teleferik-kazasinda-mahsur-kalanlarin-tamami-kurtarildi-1082733004.html

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle 24 kabinde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T16:16+0300

2024-04-13T16:16+0300

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türkiye

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teleferik

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arıza

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Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada; 24 kabindeki 174 kişi havada mahsur kaldı.Kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti.7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22.5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.AFAD ekipleri tüm kabinleri tek tek dron ile kontrol ettikten sonra kurtarma çalışmalarını sonlandıracak.Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç duyanlar ise hastaneye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/muhittin-bocekten-teleferik-kazasinda-son-duruma-iliskin-aciklama-155-vatandasimizi-kurtardik-1082730361.html

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