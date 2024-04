https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalyadaki-teleferik-kazasina-iliskin-makine-muhendisleri-odasi-sube-baskani-atmacadan-aciklama-1082720667.html

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Atmaca'dan açıklama

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik Tesisi'nin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi. Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları ve periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu belirtti.Özellikle periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini her platformda vurguladıklarını aktaran Atmaca, şunları kaydetti:Bu tesislerin, aylık bakımlar dışında belli aralıklarla imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımlarının da aksatılmaması gerektiğinin altını çizen Atmaca, hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin de tesis operatörlerince yapılması gerektiğini vurguladı.Bakımların yanı sıra periyodik kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade eden Atmaca, şu değerlendirmede bulundu:

