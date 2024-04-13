https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalyadaki-teleferik-kazasi-ile-baglantili-olarak-13-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1082733272.html
Antalya’daki teleferik kazası ile bağlantılı olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Antalya’daki teleferik kazası ile bağlantılı olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili olarak adli soruşturmanın titizlikle... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T16:28+0300
2024-04-13T16:28+0300
2024-04-13T16:36+0300
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
antalya
konyaaltı
teleferik
kaza
mahsur kalma
gözaltı
şüpheli
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Konyaaltı'ndaki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada; 24 kabindeki 174 kişi havada mahsur kalmıştı.Kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten bir yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" cümlelerini kaydetti."Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır" diyen Bakan Tunç, "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir" cümlelerini dile getirdi..Bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Tunç, "Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" cümleleriyle açıklamasını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalyadaki-teleferik-kazasinda-mahsur-kalanlarin-tamami-kurtarildi-1082733004.html
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, antalya, konyaaltı, teleferik, kaza, mahsur kalma, gözaltı, şüpheli
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, antalya, konyaaltı, teleferik, kaza, mahsur kalma, gözaltı, şüpheli
Antalya’daki teleferik kazası ile bağlantılı olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
16:28 13.04.2024 (güncellendi: 16:36 13.04.2024)
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili olarak adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade ederek 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Konyaaltı'ndaki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada; 24 kabindeki 174 kişi havada mahsur kalmıştı.
Kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.
Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten bir yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" cümlelerini kaydetti.
"Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır" diyen Bakan Tunç, "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir" cümlelerini dile getirdi..
Bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Tunç, "Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" cümleleriyle açıklamasını sonlandırdı.