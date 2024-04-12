https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/antalyada-teleferik-kabini-dustu-1-olu-1082712657.html

Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü

Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Ekipler kabine ulaşmaya çalışırken, 1 kişinin... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T19:12+0300

2024-04-12T19:12+0300

2024-04-12T19:12+0300

türkiye

teleferik

konyaaltı

antalya

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi.Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor. Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20190923/sapancadaki-teleferik-projesi-tepkilere-neden-oldu-1040230972.html

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konyaaltı

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