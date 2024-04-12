https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/antalyada-teleferik-kabini-dustu-1-olu-1082712657.html
Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü
Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Ekipler kabine ulaşmaya çalışırken, 1 kişinin... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T19:12+0300
2024-04-12T19:12+0300
2024-04-12T19:12+0300
türkiye
teleferik
konyaaltı
antalya
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi.Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor. Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190923/sapancadaki-teleferik-projesi-tepkilere-neden-oldu-1040230972.html
türkiye
konyaaltı
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teleferik, konyaaltı, antalya
teleferik, konyaaltı, antalya
Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü
Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Ekipler kabine ulaşmaya çalışırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralılar olduğu aktarıldı..
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.
Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.
Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.