https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/almanyadan-vatandaslarina-irani-terk-edin-uyarisi-1082719674.html
Almanya’dan vatandaşlarına 'İran’ı terk edin' uyarısı
Almanya’dan vatandaşlarına 'İran’ı terk edin' uyarısı
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını İran’ı terk etmeleri konusunda uyararak, Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T00:24+0300
2024-04-13T00:24+0300
2024-04-13T00:24+0300
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iran
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tahran
israil-filistin
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İsrail ile İran arasında gerilim tırmanırken, İran’ın misilleme saldırısı ülkeleri harekete geçirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşları İran’ı terk etmeleri konusunda uyarıldı. Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. İran ve Alman vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır” ifadeleri kullanıldı. Gerilimin tırmanması nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bidendan-irana-yapmayin-cagrisi-1082717962.html
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iran, almanya, tahran, israil-filistin, israil
iran, almanya, tahran, israil-filistin, israil
Almanya’dan vatandaşlarına 'İran’ı terk edin' uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını İran’ı terk etmeleri konusunda uyararak, Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.
İsrail ile İran arasında gerilim tırmanırken, İran’ın misilleme saldırısı ülkeleri harekete geçirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşları İran’ı terk etmeleri konusunda uyarıldı.
Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. İran ve Alman vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır” ifadeleri kullanıldı.
Gerilimin tırmanması nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği vurgulandı.