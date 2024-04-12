https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bidendan-irana-yapmayin-cagrisi-1082717962.html

Biden’dan İran’a 'Yapmayın' çağrısı

Biden’dan İran’a 'Yapmayın' çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda İsrail’e saldırı planları yapan İran’a mesaj göndererek, “Yapmayın” çağrısında bulundu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-12T23:02+0300

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dünya

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israil

israil-filistin

iran

abd

abd

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ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İran’a mesaj gönderdi. İran’a “Yapmayın” çağrısında bulunan Biden, “Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak” dedi.Gazetecilerin İran’ın İsrail'e yönelik saldırısının ne kadar yakın olduğu sorusu üzerine Biden, gizli bilgilere girmek istemediğini, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını belirtti.

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