https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bidendan-irana-yapmayin-cagrisi-1082717962.html
Biden’dan İran’a 'Yapmayın' çağrısı
Biden’dan İran’a 'Yapmayın' çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda İsrail’e saldırı planları yapan İran’a mesaj göndererek, “Yapmayın” çağrısında bulundu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T23:02+0300
2024-04-12T23:02+0300
2024-04-12T23:02+0300
dünya
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israil-filistin
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abd
abd
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ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İran’a mesaj gönderdi. İran’a “Yapmayın” çağrısında bulunan Biden, “Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak” dedi.Gazetecilerin İran’ın İsrail'e yönelik saldırısının ne kadar yakın olduğu sorusu üzerine Biden, gizli bilgilere girmek istemediğini, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını belirtti.
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joe biden, israil, israil-filistin, iran, abd, abd
joe biden, israil, israil-filistin, iran, abd, abd
Biden’dan İran’a 'Yapmayın' çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda İsrail’e saldırı planları yapan İran’a mesaj göndererek, “Yapmayın” çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İran’a mesaj gönderdi. İran’a “Yapmayın” çağrısında bulunan Biden, “Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak” dedi.
Gazetecilerin İran’ın İsrail'e yönelik saldırısının ne kadar yakın olduğu sorusu üzerine Biden, gizli bilgilere girmek istemediğini, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını belirtti.