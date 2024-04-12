https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/zelenskiy-ukrayna-batinin-yardimi-olmazsa-geri-cekilecek-1082689774.html

Zelenskiy: Ukrayna, Batı'nın yardımı olmazsa geri çekilecek

Zelenskiy: Ukrayna, Batı'nın yardımı olmazsa geri çekilecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başakanı Zelenskiy, Batı'nın yardımı olmadan Kiev’in toprak ve asker kaybedeceğini itiraf etti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T02:01+0300

2024-04-12T02:01+0300

2024-04-12T02:01+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

batı

batı

ukrayna

ukrayna krizi

litvanya

polonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/16/1079893657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_949612afa0668e37e4b1651785b31e71.jpg

Polonya ve Litvanya cumhurbaşkanları Andrzej Duda ve Gitanas Nauseda ile Vilnius'ta düzenlenen konferansta konuşan Zelenskiy, Ukrayna-Rusya ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin planlanan barış zirvesinde savaşın sona erdirilmesine yönelik ayrıntılı bir haritanın geliştirileceğini söyledi.Zelenskiy, “Rusya'nın adil bir barış için bu adımları atmaya nasıl zorlanacağına karar verilecek. Bugün böyle bir format olduğunu görüyoruz. Ancak yardım olmazsa, o zaman bizim için son derece zor olacak; insanlarımızı kaybedeceğiz, askerlerimizi kaybedeceğiz. Sorun sadece bölgelerle ilgili değil, insanlarla ilgili. Bölgeler de bizim için önemli” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-zelenskiy-sonunda-ukraynayi-yok-edecek-1082687414.html

batı

ukrayna

litvanya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, batı, batı, ukrayna, ukrayna krizi, litvanya, polonya