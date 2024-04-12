https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/zelenskiy-ukrayna-batinin-yardimi-olmazsa-geri-cekilecek-1082689774.html
Zelenskiy: Ukrayna, Batı'nın yardımı olmazsa geri çekilecek
Zelenskiy: Ukrayna, Batı'nın yardımı olmazsa geri çekilecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başakanı Zelenskiy, Batı'nın yardımı olmadan Kiev’in toprak ve asker kaybedeceğini itiraf etti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T02:01+0300
2024-04-12T02:01+0300
2024-04-12T02:01+0300
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Polonya ve Litvanya cumhurbaşkanları Andrzej Duda ve Gitanas Nauseda ile Vilnius'ta düzenlenen konferansta konuşan Zelenskiy, Ukrayna-Rusya ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin planlanan barış zirvesinde savaşın sona erdirilmesine yönelik ayrıntılı bir haritanın geliştirileceğini söyledi.Zelenskiy, “Rusya'nın adil bir barış için bu adımları atmaya nasıl zorlanacağına karar verilecek. Bugün böyle bir format olduğunu görüyoruz. Ancak yardım olmazsa, o zaman bizim için son derece zor olacak; insanlarımızı kaybedeceğiz, askerlerimizi kaybedeceğiz. Sorun sadece bölgelerle ilgili değil, insanlarla ilgili. Bölgeler de bizim için önemli” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-zelenskiy-sonunda-ukraynayi-yok-edecek-1082687414.html
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vladimir zelenskiy, batı, batı, ukrayna, ukrayna krizi, litvanya, polonya
vladimir zelenskiy, batı, batı, ukrayna, ukrayna krizi, litvanya, polonya
Zelenskiy: Ukrayna, Batı'nın yardımı olmazsa geri çekilecek
Ukrayna Devlet Başakanı Zelenskiy, Batı'nın yardımı olmadan Kiev’in toprak ve asker kaybedeceğini itiraf etti.
Polonya ve Litvanya cumhurbaşkanları Andrzej Duda ve Gitanas Nauseda ile Vilnius'ta düzenlenen konferansta konuşan Zelenskiy, Ukrayna-Rusya ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin planlanan barış zirvesinde savaşın sona erdirilmesine yönelik ayrıntılı bir haritanın geliştirileceğini söyledi.
Zelenskiy, “Rusya'nın adil bir barış için bu adımları atmaya nasıl zorlanacağına karar verilecek. Bugün böyle bir format olduğunu görüyoruz. Ancak yardım olmazsa, o zaman bizim için son derece zor olacak; insanlarımızı kaybedeceğiz, askerlerimizi kaybedeceğiz. Sorun sadece bölgelerle ilgili değil, insanlarla ilgili. Bölgeler de bizim için önemli” dedi.