https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-zelenskiy-sonunda-ukraynayi-yok-edecek-1082687414.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, sonunda Ukrayna’yı yok edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, sonunda Ukrayna’yı yok edecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’im sonunda ülkesini yok edeceğini belirtti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T23:29+0300
2024-04-11T23:29+0300
2024-04-11T23:30+0300
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Zelenskiy’in duyurduğu yeni ‘karşı saldırı’ planını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı'nın aldığı kararlarla sonunda ülkesini yok edeceğini söyledi.Zaharova, "Rusya Savunma Bakanlığı daha önceki planların ve ‘karşı saldırıların’ ne ile sonuçlandığını hatırlattı. Tekrarlamayacağım. Bu açıklamanın siyasi arka planına değineceğim. Zelenskiy'in kamuoyu önünde bu tür ‘geğirmeleri’ üç nedene dayanıyor" ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/yeni-karsi-saldiri-ukrayna-ordusunun-nihai-yenilgisi-ve-kiev-icin-tam-bir-felaketle-sonuclanacak-1082686369.html
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rusya, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, mariya zaharova
rusya, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, mariya zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, sonunda Ukrayna’yı yok edecek
23:29 11.04.2024 (güncellendi: 23:30 11.04.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’im sonunda ülkesini yok edeceğini belirtti.
Zelenskiy’in duyurduğu yeni ‘karşı saldırı’ planını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı'nın aldığı kararlarla sonunda ülkesini yok edeceğini söyledi.
Zaharova, "Rusya Savunma Bakanlığı daha önceki planların ve ‘karşı saldırıların’ ne ile sonuçlandığını hatırlattı. Tekrarlamayacağım. Bu açıklamanın siyasi arka planına değineceğim. Zelenskiy'in kamuoyu önünde bu tür ‘geğirmeleri’ üç nedene dayanıyor" ve şunları ekledi:
"Birincisi, Batılı sponsorlara kan dökmeye devam etme konusundaki kararlılığını ve yeni mali enjeksiyonlara ve silah tedariğine acil ihtiyaç duyulduğunu göstermek.
İkincisi, dünyaya kendisini, Zelenskiy'yi sürekli olarak hatırlatmak. ‘Böyle bir hala var, unutmayın’ mahiyetinde.
Üçüncüsü ve en önemlisi, seçim öncesi senaryoda Beyaz Saray'la birlikte oynadığını, ‘Ukrayna demokrasisi’ adı verilen Biden projesinin uygulanabilirliğini göstermek.
Bütün bunlar neye yol açabilir? Zelenskiy sonunda Ukraynalıları yok edecek.”