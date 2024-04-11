https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-zelenskiy-sonunda-ukraynayi-yok-edecek-1082687414.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, sonunda Ukrayna’yı yok edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy, sonunda Ukrayna’yı yok edecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’im sonunda ülkesini yok edeceğini belirtti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T23:29+0300

2024-04-11T23:29+0300

2024-04-11T23:30+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

mariya zaharova

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Zelenskiy’in duyurduğu yeni ‘karşı saldırı’ planını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı'nın aldığı kararlarla sonunda ülkesini yok edeceğini söyledi.Zaharova, "Rusya Savunma Bakanlığı daha önceki planların ve ‘karşı saldırıların’ ne ile sonuçlandığını hatırlattı. Tekrarlamayacağım. Bu açıklamanın siyasi arka planına değineceğim. Zelenskiy'in kamuoyu önünde bu tür ‘geğirmeleri’ üç nedene dayanıyor" ve şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/yeni-karsi-saldiri-ukrayna-ordusunun-nihai-yenilgisi-ve-kiev-icin-tam-bir-felaketle-sonuclanacak-1082686369.html

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