https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/uuide-gorev-alan-rus-kozmonotlardan-12-nisan-kozmonotlar-gunu-mesaji-1082713331.html
UUİ'de görev alan Rus kozmonotlardan 12 Nisan Kozmonotlar Günü mesajı
UUİ'de görev alan Rus kozmonotlardan 12 Nisan Kozmonotlar Günü mesajı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan Rus kozmonotlar Oleg Kononenko, Nikolay Çub ve Aleksandr Grebenkin, Rus halkının 12 Nisan Kozmonotlar Günü'nü... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T20:04+0300
2024-04-12T20:04+0300
2024-04-12T20:04+0300
multimedya
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uzay
roscosmos
rusya federal uzay ajansı roscosmos
rusya
yuri gagarin
kozmonot
kozmonotlar günü
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/12-nisan-kozmonotlar-gunu-uzayda-ilklere-imza-attilar-1082706706.html
rusya
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UUİ'de görev alan Rus kozmonotlardan 12 Nisan Kozmonotlar Günü
Sputnik Türkiye
UUİ'de görev alan Rus kozmonotlardan 12 Nisan Kozmonotlar Günü mesajı
2024-04-12T20:04+0300
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PT1M26S
Sputnik Türkiye
video, uzay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya, yuri gagarin, kozmonot, kozmonotlar günü, uluslararası uzay istasyonu (uui)
video, uzay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya, yuri gagarin, kozmonot, kozmonotlar günü, uluslararası uzay istasyonu (uui)
UUİ'de görev alan Rus kozmonotlardan 12 Nisan Kozmonotlar Günü mesajı
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan Rus kozmonotlar Oleg Kononenko, Nikolay Çub ve Aleksandr Grebenkin, Rus halkının 12 Nisan Kozmonotlar Günü'nü kutladı.