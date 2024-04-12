https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/12-nisan-kozmonotlar-gunu-uzayda-ilklere-imza-attilar-1082706706.html

12 Nisan Kozmonotlar Günü: 'Uzayda ilklere imza attılar'

12 Nisan Kozmonotlar Günü: 'Uzayda ilklere imza attılar'

Sputnik Türkiye

Rusya'da 12 Nisan'da, Sovyet kozmonotu Yuriy Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla gerçekleştirdiği dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunun onuruna... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T17:33+0300

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rusya federal uzay ajansı roscosmos

kozmonotlar günü

yuriy gagarin

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Gagarin'in tarihi yolculuğu, tüm insanlığın uzayın keşfedilmesindeki yolunu açan en önemli hadiselerden biri olarak kabul ediliyor.Sputnik, 12 Nisan Kozmonotlar Günü vesilesiyle 'uzayda ilklere imza atanlar' ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.

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infografik, rusya, kozmonot, uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, kozmonotlar günü, yuriy gagarin, инфографика