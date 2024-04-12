https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/12-nisan-kozmonotlar-gunu-uzayda-ilklere-imza-attilar-1082706706.html
12 Nisan Kozmonotlar Günü: 'Uzayda ilklere imza attılar'
12 Nisan Kozmonotlar Günü: 'Uzayda ilklere imza attılar'
Sputnik Türkiye
Rusya'da 12 Nisan'da, Sovyet kozmonotu Yuriy Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla gerçekleştirdiği dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunun onuruna... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T17:33+0300
2024-04-12T17:33+0300
2024-04-12T17:33+0300
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rusya federal uzay ajansı roscosmos
kozmonotlar günü
yuriy gagarin
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Gagarin'in tarihi yolculuğu, tüm insanlığın uzayın keşfedilmesindeki yolunu açan en önemli hadiselerden biri olarak kabul ediliyor.Sputnik, 12 Nisan Kozmonotlar Günü vesilesiyle 'uzayda ilklere imza atanlar' ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.
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infografik, rusya, kozmonot, uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, kozmonotlar günü, yuriy gagarin, инфографика
infografik, rusya, kozmonot, uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, kozmonotlar günü, yuriy gagarin, инфографика
12 Nisan Kozmonotlar Günü: 'Uzayda ilklere imza attılar'
Rusya'da 12 Nisan'da, Sovyet kozmonotu Yuriy Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla gerçekleştirdiği dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunun onuruna adanan Kozmonotlar Günü kutlanıyor.
Gagarin'in tarihi yolculuğu, tüm insanlığın uzayın keşfedilmesindeki yolunu açan en önemli hadiselerden biri olarak kabul ediliyor.
Sputnik, 12 Nisan Kozmonotlar Günü vesilesiyle 'uzayda ilklere imza atanlar' ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.