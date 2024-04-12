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Ural Nehri’ndeki su yüksekliği kritik seviyenin en az 2 metre üzerine çıktı
Ural Nehri’ndeki su yüksekliği kritik seviyenin en az 2 metre üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Orenburg şehri yakınında Ural Nehri’nin su seviyesinin yeni rekor düzeye ulaştığını duyurdu. 11 metreyi geçen su yüksekliğinin... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T16:49+0300
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Orenburg şehri yakınlarında Ural Nehri’ndeki su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Nehirdeki su seviyesi kritik düzeyi en ez 2 metre aştı” ifadesi kullanıldı.Orenburg Belediye Başkanı Sergey Salmin de su seviyesinin 11 metre 43 santimetreye yükseldiğini açıkladı. Salmin, kritik düzeyin 9.3 metre olduğunu anımsattı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak, bugüne kadar Orenburg’dan en az bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirterek tahliye çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk'u Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.Son verilere göre, 12 binden fazla konut ve 14 binden fazla müstakil ev sular altında kalırken, 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişi sular altında kalan evlerden tahliye edildi. Ayrıca 11 yerleşim yerinde 630 konut ve 706 müstakil evin sudan arındırıldığı bildiriliyor.Bölgede federal çapta ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgesel hükümet selden kaynaklanan tahmini zararın 21 milyar ruble olduğunu tahmin ediyor.Olağanüstü hal Kurgan ve Tümen bölgelerinde de yürürlükte kalmaya devam ediyor.Uzmanların tahminlerine göre Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin de 11 metreyi aşması bekleniyor.Komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-orenburg-bolgesindeki-sel-sular-buyuk-yerlesim-alanlarina-yaklasiyor-1082682661.html
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Ural Nehri’ndeki su yüksekliği kritik seviyenin en az 2 metre üzerine çıktı

16:49 12.04.2024 (güncellendi: 16:50 12.04.2024)
© Sputnik / РИА НовостиRusya’nın Orenburg bölgesinde sel felaketi
Rusya’nın Orenburg bölgesinde sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Orenburg şehri yakınında Ural Nehri’nin su seviyesinin yeni rekor düzeye ulaştığını duyurdu. 11 metreyi geçen su yüksekliğinin kritik seviyenin 2 metre üzerine çıktığı kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Orenburg şehri yakınlarında Ural Nehri’ndeki su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Nehirdeki su seviyesi kritik düzeyi en ez 2 metre aştı” ifadesi kullanıldı.
Orenburg Belediye Başkanı Sergey Salmin de su seviyesinin 11 metre 43 santimetreye yükseldiğini açıkladı. Salmin, kritik düzeyin 9.3 metre olduğunu anımsattı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak, bugüne kadar Orenburg’dan en az bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirterek tahliye çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk'u Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.
Son verilere göre, 12 binden fazla konut ve 14 binden fazla müstakil ev sular altında kalırken, 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişi sular altında kalan evlerden tahliye edildi. Ayrıca 11 yerleşim yerinde 630 konut ve 706 müstakil evin sudan arındırıldığı bildiriliyor.
Bölgede federal çapta ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgesel hükümet selden kaynaklanan tahmini zararın 21 milyar ruble olduğunu tahmin ediyor.
Olağanüstü hal Kurgan ve Tümen bölgelerinde de yürürlükte kalmaya devam ediyor.
Uzmanların tahminlerine göre Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin de 11 metreyi aşması bekleniyor.
Komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Ural Nehri’nde su seviyesi rekor düzeye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
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Rusya’nın Orenburg bölgesindeki sel: Sular büyük yerleşim alanlarına yaklaşıyor
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