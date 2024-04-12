https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ural-nehrinde-su-seviyesi-1162-metreye-ulasti-1082717853.html
Ural Nehri’nde su seviyesi 11.62 metreye ulaştı
Ural Nehri’nde su seviyesi 11.62 metreye ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Ural Nehri’nde su seviyesinin 11 metre 62 santimetreye ulaştığı bildirildi. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T22:56+0300
2024-04-12T22:56+0300
2024-04-12T22:56+0300
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Orenburg bölgesel hükümetinden yapılan açıklamada, Ural Nehri’nde su seviyesinin 11 metre 62 santimetreye ulaşarak kritik seviyenin yaklaşık 3 metre üzerine çıktığı belirtildi.Açıklamada, “Orenburg şehri yakınlarında Ural Nehri’ndeki su seviyesi saat 22.00 (Moskova saati ile 20.00) itibariyle 11 metre 62 santimetreye ulaştı” denildi.Orenburg bölgesi yetkilileri, Cumartesi akşam saatlerine kadar 3 binden fazla konutun sular altında kalacağını öngörüyor.Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk kentini Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ural-nehrindeki-su-yuksekligi-kritik-seviyenin-en-az-2-metre-uzerine-cikti-1082705959.html
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Ural Nehri’nde su seviyesi 11.62 metreye ulaştı
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Ural Nehri’nde su seviyesinin 11 metre 62 santimetreye ulaştığı bildirildi.
Orenburg bölgesel hükümetinden yapılan açıklamada, Ural Nehri’nde su seviyesinin 11 metre 62 santimetreye ulaşarak kritik seviyenin yaklaşık 3 metre üzerine çıktığı belirtildi.
Açıklamada, “Orenburg şehri yakınlarında Ural Nehri’ndeki su seviyesi saat 22.00 (Moskova saati ile 20.00) itibariyle 11 metre 62 santimetreye ulaştı” denildi.
Orenburg bölgesi yetkilileri, Cumartesi akşam saatlerine kadar 3 binden fazla konutun sular altında kalacağını öngörüyor.
Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk kentini Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.