https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ulastirma-bakani-uraloglu-turkiye-ile-irak-arasinda-bakanlar-konseyi-kurulacak-1082704420.html

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye ile Irak arasında 'Bakanlar Konseyi' kurulacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye ile Irak arasında 'Bakanlar Konseyi' kurulacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında bakanlar konseyine benzer bir mekanizma kurulacağını açıkladı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T15:26+0300

2024-04-12T15:26+0300

2024-04-12T15:56+0300

dünya

türkiye

irak

irak

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

proje

recep tayyip erdoğan

ziyaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062786970_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d52b6c371deddfd36ac4413afc4c6b3.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye ile Irak arasında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, "Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizma kurma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayının sonunda gerçekleştirmeyi planladığı Bağdat ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğini pekiştirecek hususların da ele alınacağını bildirdi.Son bir yıllık süreçte Kalkınma Yolu konusunda önemli adımlar atıldığına işaret eden Uraloğlu, iki ülke bakanlıkları arasında işbirliklerini geliştirecek görüşmelerin gerçekleştiğini kaydetti.Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının da temsilcilerinden oluşan heyet ile Başbakanlık, Ulaştırma ve Gümrük bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan Irak heyetinin teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Uraloğlu, "Irak ile düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz toplantılar neticesinde Türkiye ve Irak arasında Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizma kurma kararı aldık." bilgisini paylaştı.Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek için Irak'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:Sınır geçiş noktası Ovaköy-Fişhabur olacakProje kapsamında, 12 Ekim 2023'te, Türkiye-Irak arasında doğrudan demir ve kara yolu bağlantı noktasının belirlenmesi amacıyla iki ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiğini belirten Uraloğlu, 17-18 Ocak tarihlerinde de Irak Cumhuriyeti Demiryolları temsilcileri ve projenin müşavir firması PEG'in mühendislerinin ile detayları görüşme için Ankara'da toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.Bakan Uraloğlu, söz konusu toplantının çok verimli geçtiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/cumhurbaskani-erdogan-turk-polis-teskilatinin-179-kurulus-yil-donumunu-kutladi-1082703668.html

irak

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, irak, irak, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, proje, recep tayyip erdoğan, ziyaret