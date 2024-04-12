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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye ile Irak arasında 'Bakanlar Konseyi' kurulacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye ile Irak arasında 'Bakanlar Konseyi' kurulacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında bakanlar konseyine benzer bir mekanizma kurulacağını açıkladı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T15:26+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye ile Irak arasında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, "Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizma kurma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayının sonunda gerçekleştirmeyi planladığı Bağdat ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğini pekiştirecek hususların da ele alınacağını bildirdi.Son bir yıllık süreçte Kalkınma Yolu konusunda önemli adımlar atıldığına işaret eden Uraloğlu, iki ülke bakanlıkları arasında işbirliklerini geliştirecek görüşmelerin gerçekleştiğini kaydetti.Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının da temsilcilerinden oluşan heyet ile Başbakanlık, Ulaştırma ve Gümrük bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan Irak heyetinin teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Uraloğlu, "Irak ile düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz toplantılar neticesinde Türkiye ve Irak arasında Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizma kurma kararı aldık." bilgisini paylaştı.Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek için Irak'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:Sınır geçiş noktası Ovaköy-Fişhabur olacakProje kapsamında, 12 Ekim 2023'te, Türkiye-Irak arasında doğrudan demir ve kara yolu bağlantı noktasının belirlenmesi amacıyla iki ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiğini belirten Uraloğlu, 17-18 Ocak tarihlerinde de Irak Cumhuriyeti Demiryolları temsilcileri ve projenin müşavir firması PEG'in mühendislerinin ile detayları görüşme için Ankara'da toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.Bakan Uraloğlu, söz konusu toplantının çok verimli geçtiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye ile Irak arasında 'Bakanlar Konseyi' kurulacak

15:26 12.04.2024 (güncellendi: 15:56 12.04.2024)
© AATürkiye-Irak
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© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında bakanlar konseyine benzer bir mekanizma kurulacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye ile Irak arasında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, "Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizma kurma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayının sonunda gerçekleştirmeyi planladığı Bağdat ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğini pekiştirecek hususların da ele alınacağını bildirdi.
Son bir yıllık süreçte Kalkınma Yolu konusunda önemli adımlar atıldığına işaret eden Uraloğlu, iki ülke bakanlıkları arasında işbirliklerini geliştirecek görüşmelerin gerçekleştiğini kaydetti.
Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının da temsilcilerinden oluşan heyet ile Başbakanlık, Ulaştırma ve Gümrük bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan Irak heyetinin teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Uraloğlu, "Irak ile düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz toplantılar neticesinde Türkiye ve Irak arasında Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizma kurma kararı aldık." bilgisini paylaştı.
Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek için Irak'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'nin Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Ulaştırma Bakanlarıyla kurduğu Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizmanın Türkiye ve Irak arasında kurulması için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Konseyde Türkiye ve Irak ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da yer almasını bekliyoruz."

Sınır geçiş noktası Ovaköy-Fişhabur olacak

Proje kapsamında, 12 Ekim 2023'te, Türkiye-Irak arasında doğrudan demir ve kara yolu bağlantı noktasının belirlenmesi amacıyla iki ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiğini belirten Uraloğlu, 17-18 Ocak tarihlerinde de Irak Cumhuriyeti Demiryolları temsilcileri ve projenin müşavir firması PEG'in mühendislerinin ile detayları görüşme için Ankara'da toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Bakan Uraloğlu, söz konusu toplantının çok verimli geçtiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Oldukça verimli sonuçlanan görüşmeler neticesinde, Kalkınma Yolu Projesi'nde en kısa sürede azami ilerleme kaydedilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin ulaştırma altyapılarının inşası ve işletilmesi hususlarında bilgi ve tecrübesinin paylaşılması amacıyla düzenlenebilecek eğitimler de değerlendirildi. Görüşmede Türkiye ve Irak'ın, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yakın işbirliği ve temsilde sürekliliği sağlamak adına karşılıklı olarak Bağdat ve Ankara'da açacakları ofislere ilişkin detaylar görüşüldü. Tüm bu işbirliklerini hızlandırmak ve derinleştirmek adına demir yolu, kara yolu, denizcilik gibi farklı ulaştırma modları ile gümrük ve ticaret konularında da ihtiyaca özel çalışma grupları kurulması kararı da ele alındı. Görüşmeler neticesinde Kalkınma Yolu ile ilgili çalışmalara hız vermek için mutabık kalınan hususları imza altına aldık."
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