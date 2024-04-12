https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/cumhurbaskani-erdogan-turk-polis-teskilatinin-179-kurulus-yil-donumunu-kutladi-1082703668.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T15:05+0300
2024-04-12T15:05+0300
2024-04-12T15:56+0300
politika
recep tayyip erdoğan
polis
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ali-yerlikaya-6-gunde-3-bin-706-trafik-kazasi-yasandi--1082697662.html
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recep tayyip erdoğan, polis, türk, bayram, bayram tatili, ramazan
recep tayyip erdoğan, polis, türk, bayram, bayram tatili, ramazan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı
15:05 12.04.2024 (güncellendi: 15:56 12.04.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum."