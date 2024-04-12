https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukraynali-esir-azov-2015ten-2017ye-kadar-dhcye-karsi-provokasyonlar-duzenledi-1082712002.html

Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi

Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi

Sputnik Türkiye

Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov militanı, 2015'ten 2017'ye kadar Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı provokasyonlar... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T18:44+0300

2024-04-12T18:44+0300

2024-04-12T19:42+0300

ukrayna krizi

dhc içişleri bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

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azov

vladimir zelenskiy

video

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Rus ordusu tarafından esir alınan Boks lakaplı neo-Nazi taburu Azov* militanı, Kiev yönetiminin terörle mücadele operasyonu (ATO) olarak adlandırdığı Donbass'taki savaşın başlamasının 10. yıldönümü öncesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada, Azov militanlarının 2015'ten 2017'ye kadar Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı provokasyonlar düzenlediğini, karşı saldırıyı kışkırtmak için temas hattı yakınındaki köyleri bombaladığını söyledi.Ukraynalı esir, “2015'ten 2017'ye kadar olan dönemde, orada bulunan birimler ile ön cepheye gittik ve gri bölgede çalıştık. Diğer tarafta bulunan yakın sivil yerleşim yerlerinde faaliyet yürüttük. Buna ‘gizli çıkış’ deniyordu çünkü yönetimden hiç kimse bunu bilmiyordu, sadece içerideki (birlik) birkaç kişi biliyordu, komutan biliyordu” dedi.Ukraynalı esir, yılda 5-6 kez düzenlenen ve birlik komutanının inisiyatifiyle gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin amacının, Donbass milislerinin misilleme ateşini kışkırtmak ve onları ateşkesi bozmakla suçlamak olduğunu vurguladı.10 yıl önce, 13 Nisan 2014'te Ukrayna'da darbe sonucu iktidarı ele geçiren güçler, iktidar değişikliğini kabul etmeyen ve bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı operasyon başlattı. ATO, çok sayıda yerleşim yerinin bombalanmasının yanı sıra Donbasslı sivillerin yaralanması ve kitlesel ölümüne yol açtı.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/eski-abdli-istihbaratci-ritter-ukrayna-cokusun-esigine-geldi-karsi-taarruz-olmayacak-1082707152.html

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Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi Sputnik Türkiye Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi 2024-04-12T18:44+0300 true PT1M11S

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