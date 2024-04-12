https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukraynali-esir-azov-2015ten-2017ye-kadar-dhcye-karsi-provokasyonlar-duzenledi-1082712002.html
Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi
Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi
Sputnik Türkiye
Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov militanı, 2015'ten 2017'ye kadar Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı provokasyonlar... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T18:44+0300
2024-04-12T18:44+0300
2024-04-12T19:42+0300
ukrayna krizi
dhc içişleri bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna savunma bakanlığı
azov
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Rus ordusu tarafından esir alınan Boks lakaplı neo-Nazi taburu Azov* militanı, Kiev yönetiminin terörle mücadele operasyonu (ATO) olarak adlandırdığı Donbass'taki savaşın başlamasının 10. yıldönümü öncesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada, Azov militanlarının 2015'ten 2017'ye kadar Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı provokasyonlar düzenlediğini, karşı saldırıyı kışkırtmak için temas hattı yakınındaki köyleri bombaladığını söyledi.Ukraynalı esir, “2015'ten 2017'ye kadar olan dönemde, orada bulunan birimler ile ön cepheye gittik ve gri bölgede çalıştık. Diğer tarafta bulunan yakın sivil yerleşim yerlerinde faaliyet yürüttük. Buna ‘gizli çıkış’ deniyordu çünkü yönetimden hiç kimse bunu bilmiyordu, sadece içerideki (birlik) birkaç kişi biliyordu, komutan biliyordu” dedi.Ukraynalı esir, yılda 5-6 kez düzenlenen ve birlik komutanının inisiyatifiyle gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin amacının, Donbass milislerinin misilleme ateşini kışkırtmak ve onları ateşkesi bozmakla suçlamak olduğunu vurguladı.10 yıl önce, 13 Nisan 2014'te Ukrayna'da darbe sonucu iktidarı ele geçiren güçler, iktidar değişikliğini kabul etmeyen ve bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı operasyon başlattı. ATO, çok sayıda yerleşim yerinin bombalanmasının yanı sıra Donbasslı sivillerin yaralanması ve kitlesel ölümüne yol açtı.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/eski-abdli-istihbaratci-ritter-ukrayna-cokusun-esigine-geldi-karsi-taarruz-olmayacak-1082707152.html
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Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi
2024-04-12T18:44+0300
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dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, azov, vladimir zelenskiy, video
dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, azov, vladimir zelenskiy, video
Ukraynalı esir: ‘Azov’ 2015'ten 2017'ye kadar DHC’ye karşı provokasyonlar düzenledi
18:44 12.04.2024 (güncellendi: 19:42 12.04.2024)
Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı neo-Nazi taburu Azov militanı, 2015'ten 2017'ye kadar Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı provokasyonlar düzenlediklerini ve misilleme ateşini kışkırtmak için temas hattı yakınındaki köyleri bombaladıklarını belirtti.
Rus ordusu tarafından esir alınan Boks lakaplı neo-Nazi taburu Azov* militanı, Kiev yönetiminin terörle mücadele operasyonu (ATO) olarak adlandırdığı Donbass'taki savaşın başlamasının 10. yıldönümü öncesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada, Azov militanlarının 2015'ten 2017'ye kadar Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı provokasyonlar düzenlediğini, karşı saldırıyı kışkırtmak için temas hattı yakınındaki köyleri bombaladığını söyledi.
Ukraynalı esir, “2015'ten 2017'ye kadar olan dönemde, orada bulunan birimler ile ön cepheye gittik ve gri bölgede çalıştık. Diğer tarafta bulunan yakın sivil yerleşim yerlerinde faaliyet yürüttük. Buna ‘gizli çıkış’ deniyordu çünkü yönetimden hiç kimse bunu bilmiyordu, sadece içerideki (birlik) birkaç kişi biliyordu, komutan biliyordu” dedi.
Ukraynalı esir, yılda 5-6 kez düzenlenen ve birlik komutanının inisiyatifiyle gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin amacının, Donbass milislerinin misilleme ateşini kışkırtmak ve onları ateşkesi bozmakla suçlamak olduğunu vurguladı.
10 yıl önce, 13 Nisan 2014'te Ukrayna'da darbe sonucu iktidarı ele geçiren güçler, iktidar değişikliğini kabul etmeyen ve bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) karşı operasyon başlattı. ATO, çok sayıda yerleşim yerinin bombalanmasının yanı sıra Donbasslı sivillerin yaralanması ve kitlesel ölümüne yol açtı.
* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.