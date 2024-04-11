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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukraynali-askeri-danisman-kadinlari-genc-yastan-itibaren-ulkeyi-korumaya-hazirlamaliyiz-1082669303.html
Ukraynalı askeri danışman: Kadınları genç yaştan itibaren ülkeyi korumaya hazırlamalıyız
Ukraynalı askeri danışman: Kadınları genç yaştan itibaren ülkeyi korumaya hazırlamalıyız
Sputnik Türkiye
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplumsal cinsiyet konularından sorumlu baş danışmanı Grigoryeva, İngiliz basınına verdiği demeçte bu eski kafalı... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T11:47+0300
2024-04-11T12:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna savunma bakanlığı
kadın
zorunlu askerlik
eşitlik
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Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplumsal cinsiyet konularından sorumlu baş danışmanı Oksana Grigoryeva, Ukrayna hükümetinin 'eski kafalı zihniyetini' geride bırakması ve silahlı kuvvetlerinde gerçek eşitliği uygulaması gerektiğini dile getirdi.Grigoryeva İngiliz basınına verdiği demeçte şu cümleleri kaydetti:Pazartesi günü ise 'kimse seferberlikten kaçamaz' uyarısında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk da dahil olmak üzere bir dizi üst düzey Ukraynalı subay tarafından da belirtildiği üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş alanında ciddi personel sıkıntısı yaşamaya devam ediyor.Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından geçen ay yapılan açıklamada orduda 45 binden fazla kadın görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl tıp ya da eczacılık eğitimi almış tüm Ukraynalı kadınlara orduya kayıt yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Ocak ayında Savunma Bakanlığı çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez 50 bin takım kadın üniforması satın almıştı.Grigorieva, daha fazla kadının gönüllü olarak orduya katılmasını teşvik etmek için, 'bu köhnemiş zihniyetlerde' genç yaşlardan itibaren değişiklikler yapılması gerektiğini savunarak, "Bu değişmek zorunda. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kadınları genç yaştan itibaren ülkeyi korumaya hazırlamalıyız" cümlelerini dile getirdi.Bir süre önce Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy seferberlik kanununda değişiklik yaparak ordunun 25 yaşındaki gençleri de askere almasına izin veren yasaya imza atmıştı ve askerlik hizmetinden muaf tutulan bazı kategorileri kaldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/austin-ukrayna-ordusunun-rus-rafinerilerine-yonelik-saldirilari-kuresel-enerjiye-tehdit-olusturuyor-1082626384.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, kadın, zorunlu askerlik, eşitlik
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, kadın, zorunlu askerlik, eşitlik

Ukraynalı askeri danışman: Kadınları genç yaştan itibaren ülkeyi korumaya hazırlamalıyız

11:47 11.04.2024 (güncellendi: 12:12 11.04.2024)
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023
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Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplumsal cinsiyet konularından sorumlu baş danışmanı Grigoryeva, İngiliz basınına verdiği demeçte bu eski kafalı, köhnemiş zihniyetin geride bırakılarak silahlı kuvvetlerde gerçek eşitliğin uygulanmasını gerektiğini belirterek kadınların da savaşa hazır olması gerektiğini vurguladı.
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplumsal cinsiyet konularından sorumlu baş danışmanı Oksana Grigoryeva, Ukrayna hükümetinin 'eski kafalı zihniyetini' geride bırakması ve silahlı kuvvetlerinde gerçek eşitliği uygulaması gerektiğini dile getirdi.
Grigoryeva İngiliz basınına verdiği demeçte şu cümleleri kaydetti:
Anayasamız her Ukraynalı'nın vatanını koruma görevi olduğunu belirtiyor, dolayısıyla kadınların da hizmet etmesi en doğrusu. İsrail gibi biz de buna hazırlıklı olmalıyız ve bu da hem erkekleri hem de kadınları savaşa hazır olmaları için eğitmek anlamına geliyor.
Pazartesi günü ise 'kimse seferberlikten kaçamaz' uyarısında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk da dahil olmak üzere bir dizi üst düzey Ukraynalı subay tarafından da belirtildiği üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş alanında ciddi personel sıkıntısı yaşamaya devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından geçen ay yapılan açıklamada orduda 45 binden fazla kadın görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl tıp ya da eczacılık eğitimi almış tüm Ukraynalı kadınlara orduya kayıt yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Ocak ayında Savunma Bakanlığı çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez 50 bin takım kadın üniforması satın almıştı.
Grigorieva, daha fazla kadının gönüllü olarak orduya katılmasını teşvik etmek için, 'bu köhnemiş zihniyetlerde' genç yaşlardan itibaren değişiklikler yapılması gerektiğini savunarak, "Bu değişmek zorunda. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kadınları genç yaştan itibaren ülkeyi korumaya hazırlamalıyız" cümlelerini dile getirdi.
Bir süre önce Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy seferberlik kanununda değişiklik yaparak ordunun 25 yaşındaki gençleri de askere almasına izin veren yasaya imza atmıştı ve askerlik hizmetinden muaf tutulan bazı kategorileri kaldırmıştı.
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