https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/rusya-savunma-bakanligi-casov-yarda-ukraynanin-fpv-dron-verici-kulesi-vuruldu-1082697203.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Çasov Yar’da Ukrayna’nın FPV-dron verici kulesi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Çasov Yar’da Ukrayna’nın FPV-dron verici kulesi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rus askerlerin, Çasov Yar şehrinde Ukrayna ordusuna ait FPV-dronların faaliyeti için kullanılan repeater kulesini güdümlü füzelerle imha ettiği belirtildi. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T11:12+0300

2024-04-12T11:12+0300

2024-04-12T11:39+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

çasov yar

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Elektronik harp birimleri, Çasov Yar yerleşiminin merkezinde bir baz istasyonu üzerinde, düşman dronları faaliyeti için kullanılan düşük frekanslı verici tespit etti. Koordinatları derhal komuta merkezin iletildi, oradan da Fagot tanksavar füze sistemi ekibine kuleyi imha etme emri verildi. Rus askerler güdümlü füzeyle yaptığı isabetli vuruşla Ukrayna ordusunun 8 kilometre mesafede bulunan verici kulesini imha etti” ifadesine yer verildi.Rus askerlerin görevi yerine getirdikten sonra hemen pozisyon değiştirerek hizmetlerine devam ettiği kaydedildi.‘5 Ukrayna İHA’sı engellendi’Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Rostov bölgelerinde toplam 5 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları, Rostov Bölgesi’nde 4, Belgorod Bölgesi’nde de 1 İHA yok etti” dendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukrayna-ve-zaporojye-nukleer-guc-santrali-samson-cozumu-1082696123.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, çasov yar, drone, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, belgorod