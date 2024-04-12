https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/super-kupada-ortaligi-karistiran-olay-maglubiyetin-ardindan-futbolcu-kirbaclandi-1082692282.html
Süper Kupa'da ortalığı karıştıran olay: Mağlubiyetin ardından futbolcu kırbaçlandı
Süper Kupa'da ortalığı karıştıran olay: Mağlubiyetin ardından futbolcu kırbaçlandı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ın mağlubiyetinin ardından, tribündeki taraftarla tartışan futbolcu Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında taşıdığı kırbaçla... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T07:09+0300
2024-04-12T07:09+0300
2024-04-12T07:56+0300
spor
futbolcu
profesyonel futbolcu dernekleri uluslararası federasyonu (fifpro)
futbolcular
yılın futbolcusu
profesyonel futbolcular birliği
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
suudi arabistan
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Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal'ın Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Al Ittihad'ın tek golünü atan Hamdallah, final maçının ardından beklenmedik bir saldırıya uğradı.Maç sonrası sinirlerin gerildiği anlarda, tribündeki Al Ittihad taraftarıyla tartışan Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında getirdiği kırbaçla karşılık verdi. Aldığı kırbaç darbesiyle çılgına dönen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından zar zor sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi. Bu şaşırtıcı olay, maç sonrası yaşanan gerginliği daha da artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/tehlike-geri-dondu-mavi-balina-oyunu-istanbulda-ortaya-cikti-22-yasindaki-genc-intihar-etti-1082692049.html
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futbolcu, profesyonel futbolcu dernekleri uluslararası federasyonu (fifpro) , futbolcular, yılın futbolcusu, profesyonel futbolcular birliği, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, suudi arabistan
futbolcu, profesyonel futbolcu dernekleri uluslararası federasyonu (fifpro) , futbolcular, yılın futbolcusu, profesyonel futbolcular birliği, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, suudi arabistan
Süper Kupa'da ortalığı karıştıran olay: Mağlubiyetin ardından futbolcu kırbaçlandı
07:09 12.04.2024 (güncellendi: 07:56 12.04.2024)
Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ın mağlubiyetinin ardından, tribündeki taraftarla tartışan futbolcu Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında taşıdığı kırbaçla karşılık verdi. Kırbaç darbesiyle öfkelenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi ve olayın daha fazla büyümesi engellendi. Bu beklenmedik olay, maç sonrası gerginliği artırdı.
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal'ın Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Al Ittihad'ın tek golünü atan Hamdallah, final maçının ardından beklenmedik bir saldırıya uğradı.
Maç sonrası sinirlerin gerildiği anlarda, tribündeki Al Ittihad taraftarıyla tartışan Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında getirdiği kırbaçla karşılık verdi.
Aldığı kırbaç darbesiyle çılgına dönen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından zar zor sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi. Bu şaşırtıcı olay, maç sonrası yaşanan gerginliği daha da artırdı.