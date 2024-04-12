https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/super-kupada-ortaligi-karistiran-olay-maglubiyetin-ardindan-futbolcu-kirbaclandi-1082692282.html

Süper Kupa'da ortalığı karıştıran olay: Mağlubiyetin ardından futbolcu kırbaçlandı

Süper Kupa'da ortalığı karıştıran olay: Mağlubiyetin ardından futbolcu kırbaçlandı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ın mağlubiyetinin ardından, tribündeki taraftarla tartışan futbolcu Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında taşıdığı kırbaçla... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T07:09+0300

2024-04-12T07:09+0300

2024-04-12T07:56+0300

spor

futbolcu

profesyonel futbolcu dernekleri uluslararası federasyonu (fifpro)

futbolcular

yılın futbolcusu

profesyonel futbolcular birliği

türkiye futbol federasyonu (tff)

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suudi arabistan

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Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal'ın Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Al Ittihad'ın tek golünü atan Hamdallah, final maçının ardından beklenmedik bir saldırıya uğradı.Maç sonrası sinirlerin gerildiği anlarda, tribündeki Al Ittihad taraftarıyla tartışan Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında getirdiği kırbaçla karşılık verdi. Aldığı kırbaç darbesiyle çılgına dönen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından zar zor sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi. Bu şaşırtıcı olay, maç sonrası yaşanan gerginliği daha da artırdı.

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