Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve savunma sanayi tesislerine büyük darbe

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir haftada yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, Kiev rejiminin Rusya'nın enerji tesislerine zarar verme girişimlerine cevaben hava, deniz ve kara bazlı silahların yanı sıra İHA'larla düzenlediği 1 geniş çaplı ve 47 grup bombardımanında Ukrayna'nın enerji ve savunma sanayi tesisleri ile Ukrayna ordusunun ve yabancı paralı askerlerin teknik destek üslerini ve geçici konuşlanma noktalarını imha etti.



Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus güçleri, 380'den fazla Ukrayna askeri ile 3 tankı imha etti.



Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, 3 binden fazla askeri etkisiz hale getirdi. Ukrayna'ya ait 3 tank imha edildi.



Avdeyevka yönünde düşmanın savunma hattının derinlerine doğru ilerleyişini sürdüren Rus birlikler, 2 bin 130'dan fazla asker ile 6 tankı yok etti.



Güney Donetsk yönünde Rus güçleri cephenin ilerisindeki taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna tarafı 840'tan fazla asker ile 2 tank kaybetti.



Herson yönünde Ukrayna ordusunun kaybı 335'ten fazla asker ve 3 tank oldu.



Son bir haftada 1712 İHA, Fransız-İtalyan yapımı SAMP/T, S-300 ve S-125 hava savunma sistemlerine ait 5 fırlatma rampası da kullanılmaz hale getirildi.



21 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus güçlerine teslim oldu.