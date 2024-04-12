Rus diplomat Ulyanov: Ukrayna, Zaporojye NGS saldırılarından Rusya’yı sorumlu tutmaya çalışıyor

Benim izlenimlerime göre, elbette kesin istatistik veremem ancak bugünkü toplantıya katılanların büyük çoğunluğu bombardımanın Ukraynalılar tarafından yapıldığını anlıyor. Her ne kadar Ukraynalılar tahmin edilebileceği gibi bunun ‘Rusya’nın yanıltma operasyonu’ olduğu konusunda ısrar etse de. Her zaman olduğu gibi propaganda amacıyla okları bize çevirmeye çalışıyorlar. Ama söyledikleri kulağa pek inandırıcı gelmiyor.