https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/rus-diplomat-ulyanov-ukrayna-zaporojye-ngsye-saldirilardan-rusyayi-sorumlu-tutmaya-calisiyor-1082694811.html
Rus diplomat Ulyanov: Ukrayna, Zaporojye NGS saldırılarından Rusya’yı sorumlu tutmaya çalışıyor
Rus diplomat Ulyanov: Ukrayna, Zaporojye NGS saldırılarından Rusya’yı sorumlu tutmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna heyetinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T09:08+0300
2024-04-12T09:08+0300
2024-04-12T09:28+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporizhzhya nükleer santrali
mihail ulyanov
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Rusya, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik gerçekleştirilen saldırılardan dolayı UAEK Yönetim Kurulunu acil toplanmaya çağırdı. Toplantı dün kurumun Viyana’daki genel merkez binasında düzenlendi.Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Mihail Ulyanov şu cümleleri kaydetti:Toplantıyı olumlu değerlendiren Rus diplomat, Ukrayna tarafının santrale yönelik tehlikeli eylemlerine dikkat çekmeyi başardıklarını belirterek Rusya heyetinin toplantı sırasında Ukrayna’ya Zaporojye NGS’ye saldırılara son verme çağrısında bulunduğunu bildirdi.Ulyanov, “Ana hükümler çok basit. Nükleer güvenliği sağlamak için sorumlu bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Nükleer tesislere ateş açmak tamamen kabul edilemez. Buna UAEK Genel Direktörünün açıkladığı ilkelerin ihlali de dahil” ifadesini kullandı.Öte yandan Batı ülkelerinin Ukrayna’nın bu eylemlerini kınamaya hazır olmadığını belirten Ulyanov, UAEK’nın da santrale saldıran tarafın adını vermekten çekindiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ulyanov, toplantının ardından Zaporojye NGS’ye saldırılara son verileceği umudunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/bm-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-derhal-durdurulmali-1082680336.html
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zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, mihail ulyanov, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rusya, ukrayna
zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, mihail ulyanov, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rusya, ukrayna
Rus diplomat Ulyanov: Ukrayna, Zaporojye NGS saldırılarından Rusya’yı sorumlu tutmaya çalışıyor
09:08 12.04.2024 (güncellendi: 09:28 12.04.2024)
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna heyetinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulunun dün yapılan Zaporojye Nükleer Güç Santrali konulu olağanüstü toplantısında, saldırılardan Moskova’yı sorumlu tutumaya çalıştığını, ama suçlamalarının ikna edici olmadığını belirtti.
Rusya, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik gerçekleştirilen saldırılardan dolayı UAEK Yönetim Kurulunu acil toplanmaya çağırdı. Toplantı dün kurumun Viyana’daki genel merkez binasında düzenlendi.
Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Mihail Ulyanov şu cümleleri kaydetti:
Benim izlenimlerime göre, elbette kesin istatistik veremem ancak bugünkü toplantıya katılanların büyük çoğunluğu bombardımanın Ukraynalılar tarafından yapıldığını anlıyor. Her ne kadar Ukraynalılar tahmin edilebileceği gibi bunun ‘Rusya’nın yanıltma operasyonu’ olduğu konusunda ısrar etse de. Her zaman olduğu gibi propaganda amacıyla okları bize çevirmeye çalışıyorlar. Ama söyledikleri kulağa pek inandırıcı gelmiyor.
Toplantıyı olumlu değerlendiren Rus diplomat, Ukrayna tarafının santrale yönelik tehlikeli eylemlerine dikkat çekmeyi başardıklarını belirterek Rusya heyetinin toplantı sırasında Ukrayna’ya Zaporojye NGS’ye saldırılara son verme çağrısında bulunduğunu bildirdi.
Ulyanov, “Ana hükümler çok basit. Nükleer güvenliği sağlamak için sorumlu bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Nükleer tesislere ateş açmak tamamen kabul edilemez. Buna UAEK Genel Direktörünün açıkladığı ilkelerin ihlali de dahil” ifadesini kullandı.
Öte yandan Batı ülkelerinin Ukrayna’nın bu eylemlerini kınamaya hazır olmadığını belirten Ulyanov, UAEK’nın da santrale saldıran tarafın adını vermekten çekindiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukraynalılar bir nevi dokunulmazlar. Ukraynalılar hakkında kötü konuşmak yasak. Çünkü onlar güya kurbanlar. Öyle bir hava oluşturuldu ki Ukraynalılar, bu saldırılarda olduğu gibi pervasız davranışlara teşvik ediliyor.
Ulyanov, toplantının ardından Zaporojye NGS’ye saldırılara son verileceği umudunu dile getirdi.