https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/bm-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-derhal-durdurulmali-1082680336.html
Birleşmiş Milletler: Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalı
Birleşmiş Milletler: Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalı
Sputnik Türkiye
BM, UAEA’nın ‘Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılara derhal son verilmesi’ çağrısına katıldıklarını açıkladı. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T18:02+0300
2024-04-11T18:02+0300
2024-04-11T18:20+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
saldırı
birleşmiş milletler (bm)
miroslav jenca
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, BM'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) ‘Zaporojye Nükleer Güç Santraline yönelik saldırıları 'derhal durdurma’ çağrısına katıldığını söyledi.Kasım 2022'den bu yana ilk kez Zaporojye NGS’ye yönelik ‘doğrudan saldırı’ yapıldığını belirten Jenca, “Büyük bir nükleer olayın yaşanmaması için UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'nin bu tür affedilemez saldırıların derhal durdurulması yönündeki çağrısına katılıyoruz. Hiçbir ülke nükleer tesislere saldırarak askeri veya siyasi açıdan fayda sağlayamaz " dedi.Zaporojye NGS basın dairesi, pazar günü bir İHA’nın santralin 6 No.lu güç ünitesinin çatısına düştüğünü bildirmişti. Kritik hasarın oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada daha önce bir İHA’nın yemekhanenin bulunduğu alana, diğer bir aracın ise kargo limanındaki bölgeye isabet ettiği ifade edilmişti.Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/borrellin-zaporojye-ngsden-askerini-cek-talebine-rusyadan-sert-yanit-1082672425.html
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, birleşmiş milletler (bm), miroslav jenca, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, birleşmiş milletler (bm), miroslav jenca, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
Birleşmiş Milletler: Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalı
18:02 11.04.2024 (güncellendi: 18:20 11.04.2024)
BM, UAEA’nın ‘Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılara derhal son verilmesi’ çağrısına katıldıklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, BM'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) ‘Zaporojye Nükleer Güç Santraline yönelik saldırıları 'derhal durdurma’ çağrısına katıldığını söyledi.
Kasım 2022'den bu yana ilk kez Zaporojye NGS’ye yönelik ‘doğrudan saldırı’ yapıldığını belirten Jenca, “Büyük bir nükleer olayın yaşanmaması için UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'nin bu tür affedilemez saldırıların derhal durdurulması yönündeki çağrısına katılıyoruz. Hiçbir ülke nükleer tesislere saldırarak askeri veya siyasi açıdan fayda sağlayamaz " dedi.
Zaporojye NGS basın dairesi, pazar günü bir İHA’nın santralin 6 No.lu güç ünitesinin çatısına düştüğünü bildirmişti. Kritik hasarın oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada daha önce bir İHA’nın yemekhanenin bulunduğu alana, diğer bir aracın ise kargo limanındaki bölgeye isabet ettiği ifade edilmişti.
Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.