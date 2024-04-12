https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/prof-dr-ersoydan-prof-dr-ercana-deprem-bilimiyle-ilgisi-olmayan-aciklamalar-1082714527.html

Prof. Dr. Ersoy'dan, Prof. Dr. Ercan'a: 'Deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar'

Prof. Dr. Ersoy'dan, Prof. Dr. Ercan'a: 'Deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar'

Sputnik Türkiye

İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne süren Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan'a tepki gösteren Prof. Dr. Ersoy, "Jeojoloji ve deprem... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T21:00+0300

2024-04-12T21:00+0300

2024-04-12T21:07+0300

türkiye

deprem

deprem

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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önceki gün X sosyal medya platforumundan paylaştığı bir mesajda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağı iddiasında bulundu.Prof. Dr. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama'Bunun üzerine 'İstanbul'da beklenildiği gibi yıkıcı bir deprem olmayacak mı? sorusunu" Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı. "Aslında birinin bu tür yalan yanlış açıklamalarına cevap vermeyi hiç sevmiyorum" diyen Prof. Dr. Ersoy, "Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz" dedi.Prof. Dr. Ersoy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Marmara Denizi dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri haline geldi. Ciddi çalışmalar var buralarda. Ben tarih bilgisinden de yoksun olduğunu düşünüyorum" diye devam eden Prof. Dr. Ersoy, şunları söyledi:Prof. Dr. Ersoy "100 yıl-200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-ankara-istanbul-izmirde-uzun-sure-deprem-yok-1082673527.html

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