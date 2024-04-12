https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/olympiakos-macinda-sakatlanmisti--fenerbahceli-jayden-oosterwolde-acil-olarak-hollandaya-gidecek--1082701603.html
Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde acil olarak Hollanda'ya gidecek
Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde acil olarak Hollanda'ya gidecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde sezonu kapattı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T13:22+0300
2024-04-12T13:22+0300
2024-04-12T14:08+0300
spor
fenerbahçe
olympiakos
darbe
sakatlık
hollanda
tedavi
sağlık
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Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu. Sports Digitale'nin aktardığı bilgiye göre 22 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Hollandalı yıldız, ameliyat için bugün Hollanda'ya gideceği de açıklandı. Yıldız oyuncu Oosterwolde maçın 43. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girmişti ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etmişti.41 maçın 32'inde ilk 11'de çıkmıştı Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil olmuştu.Jayden Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 41 resmi maça çıktı. Bu maçların 32'inde ilk 11'de oynadı. 2 gol attı, performansı ile takdir topladı.'Yürüyemiyor'Spor kanalı SportsDigitale'in genel yönetmeni Sabuncu, "Jayden Oosterwoolde ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Ameliyat orada gerçekleşecek. Şu an yürüyemiyor. Tekerlekli sandalye eşliğinde gitti." ifadelerini kullandı.
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fenerbahçe, olympiakos, darbe, sakatlık, hollanda, tedavi, sağlık
fenerbahçe, olympiakos, darbe, sakatlık, hollanda, tedavi, sağlık
Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde acil olarak Hollanda'ya gidecek
13:22 12.04.2024 (güncellendi: 14:08 12.04.2024)
Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde sezonu kapattı.
Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu. Sports Digitale'nin aktardığı bilgiye göre 22 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Hollandalı yıldız, ameliyat için bugün Hollanda'ya gideceği de açıklandı.
Yıldız oyuncu Oosterwolde maçın 43. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girmişti ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etmişti.
41 maçın 32'inde ilk 11'de çıkmıştı
Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil olmuştu.
Jayden Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 41 resmi maça çıktı. Bu maçların 32'inde ilk 11'de oynadı. 2 gol attı, performansı ile takdir topladı.
Spor kanalı SportsDigitale'in genel yönetmeni Sabuncu, "Jayden Oosterwoolde ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Ameliyat orada gerçekleşecek. Şu an yürüyemiyor. Tekerlekli sandalye eşliğinde gitti." ifadelerini kullandı.