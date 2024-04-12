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Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine yönelik dikkat çeken rapor: Enflasyon ve büyüme tahmini
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine yönelik dikkat çeken rapor: Enflasyon ve büyüme tahmini
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporunu açıkladı. Türkiye ekonomisine de değinilen raporda, sıkı para politikasının etkisiyle... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T07:34+0300
2024-04-12T07:56+0300
ekonomi
dünya bankası
türkiye
tahmin
enflasyon
hiper enflasyon
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Dünya Bankası bir rapor yayınlayarak Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin tahminlerde bulundu.Yayımlanan raporda, zayıflayan küresel ekonomi, sıkı para politikası, Çin'deki yavaşlama ve düşük emtia fiyatlarının bölgedeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı yaratması nedeniyle Avrupa ve Orta Asya'da bu yıl ekonomik yavaşlama beklendiği aktarıldı.Türkiye için Mayıs ayı işaret edildiTürkiye ekonomisine ilişin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3.6 büyümesinin beklendiği belirtildi.Dünya Bankası, ocaktaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.1 ve gelecek yıl yüzde 3.9 büyüyeceğini tahmin etmişti.Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının yurt içi talebi kısıtlamasının beklendiği aktarıldı.Bankanın raporunda, "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.Görünümün mevcut politika duruşunun devamına bağlı olduğu belirtilen raporda, görünüme yönelik risklerin dengeli olduğu kaydedildi.Avrupa için uyarıGörünüme yönelik 'ters rüzgarların' çok olduğuna dikkati çekilen raporda, başta Euro Bölgesi olmak üzere önemli ticaret ortaklarında beklenenden daha yavaş toparlanma, kısıtlayıcı para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin kötüleşmesinin bölge genelinde büyümeyi daha da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.Enflasyonun, Avrupa ve Orta Asya'nın yükselen piyasaları ile gelişmekte olan ekonomilerinde büyük ölçüde küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle beklenenden daha hızlı gerilediği belirtilen raporda, bölgedeki ortalama yıllık enflasyonun 2023 yılı başındaki yüzde 15 seviyesinden şubat ayı itibarıyla yüzde 4.2'ye indiği kaydedildi.Raporda, ancak 2022'deki yaşam maliyeti krizinin geçen yıl reel gelirlerdeki artışa rağmen haneleri etkilemeye devam ettiğine işaret edildi.Dünya Bakası nedir?IMF ile sıkça karıştırılsa da Dünya Bankası, geçmişi 1945 yılına uzanan bir kuruluştur. Dünya Bankası, 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır. şimdilerde ise dünya devletlerinin 188'i Banka üyesidir. Dünya Bankası, merkezi Washington’da konumlanan bir kuruluştur.Dünya Bankası Grupları nelerdir?The World Bank, dört ayrı ana grubu bünyesinde barındırmaktadır. Söz edilen bu grupların her biri ise birbirinden bağımsız bir şekilde işlemektedir. Kalkınma birliği, finans, yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezi ve yatırım garantileri olarak bilinen bu dört ana grup; Dünya Banka’sının bünyesindeki mevcut hizmetlere dair işlevlere sahiptir. Dört ana grubun kendi alanlarındaki işlemleri yürüterek, raporlamaları yerine getirdiği bilinmektedir. Bu sayede yoksul ülkelerin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere de yardım sağlanması gibi görevler herhangi bir aksaklık olmadan yerine getirilmektedir.Dünya Bankası’nın Amaçları Nelerdir?The World Bank yani Dünya Bankası’nın, kurulduğu tarihten itibaren amaçları geliştirilmiştir. Dolayısıyla günümüzde sayısız ülkenin üyesi olduğu bu kuruluş, farklı amaçlar için faaliyet göstermeyi sürdürmektedir. Bu bankanın başlıca amaçları ve çalışmaları ise aşağıdaki gibidir;
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dünya bankası türkiye tahmini, dünya bankası türkiye, dünya bankası nedir, dünya bankasının amaçları ve görevleri nelerdir

Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine yönelik dikkat çeken rapor: Enflasyon ve büyüme tahmini

07:34 12.04.2024 (güncellendi: 07:56 12.04.2024)
© AFP 2023Dünya Bankası
Dünya Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023
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Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporunu açıkladı. Türkiye ekonomisine de değinilen raporda, sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayıs ayında zirve yaptıktan sonra kademeli olarak azalmasının beklendiği belirtildi. Peki, son zamanlarda sıkça duyulan Dünya Bankası nedir, Dünya Bankası’nın görevleri nelerdir?
Dünya Bankası bir rapor yayınlayarak Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin tahminlerde bulundu.
Yayımlanan raporda, zayıflayan küresel ekonomi, sıkı para politikası, Çin'deki yavaşlama ve düşük emtia fiyatlarının bölgedeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı yaratması nedeniyle Avrupa ve Orta Asya'da bu yıl ekonomik yavaşlama beklendiği aktarıldı.

Türkiye için Mayıs ayı işaret edildi

Türkiye ekonomisine ilişin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3.6 büyümesinin beklendiği belirtildi.
Dünya Bankası, ocaktaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.1 ve gelecek yıl yüzde 3.9 büyüyeceğini tahmin etmişti.
Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının yurt içi talebi kısıtlamasının beklendiği aktarıldı.
Bankanın raporunda, "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Görünümün mevcut politika duruşunun devamına bağlı olduğu belirtilen raporda, görünüme yönelik risklerin dengeli olduğu kaydedildi.

Avrupa için uyarı

Görünüme yönelik 'ters rüzgarların' çok olduğuna dikkati çekilen raporda, başta Euro Bölgesi olmak üzere önemli ticaret ortaklarında beklenenden daha yavaş toparlanma, kısıtlayıcı para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin kötüleşmesinin bölge genelinde büyümeyi daha da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.
Enflasyonun, Avrupa ve Orta Asya'nın yükselen piyasaları ile gelişmekte olan ekonomilerinde büyük ölçüde küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle beklenenden daha hızlı gerilediği belirtilen raporda, bölgedeki ortalama yıllık enflasyonun 2023 yılı başındaki yüzde 15 seviyesinden şubat ayı itibarıyla yüzde 4.2'ye indiği kaydedildi.
Raporda, ancak 2022'deki yaşam maliyeti krizinin geçen yıl reel gelirlerdeki artışa rağmen haneleri etkilemeye devam ettiğine işaret edildi.

Dünya Bakası nedir?

IMF ile sıkça karıştırılsa da Dünya Bankası, geçmişi 1945 yılına uzanan bir kuruluştur. Dünya Bankası, 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır. şimdilerde ise dünya devletlerinin 188'i Banka üyesidir. Dünya Bankası, merkezi Washington’da konumlanan bir kuruluştur.

Dünya Bankası Grupları nelerdir?

The World Bank, dört ayrı ana grubu bünyesinde barındırmaktadır. Söz edilen bu grupların her biri ise birbirinden bağımsız bir şekilde işlemektedir. Kalkınma birliği, finans, yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezi ve yatırım garantileri olarak bilinen bu dört ana grup; Dünya Banka’sının bünyesindeki mevcut hizmetlere dair işlevlere sahiptir. Dört ana grubun kendi alanlarındaki işlemleri yürüterek, raporlamaları yerine getirdiği bilinmektedir. Bu sayede yoksul ülkelerin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere de yardım sağlanması gibi görevler herhangi bir aksaklık olmadan yerine getirilmektedir.

Dünya Bankası’nın Amaçları Nelerdir?

The World Bank yani Dünya Bankası’nın, kurulduğu tarihten itibaren amaçları geliştirilmiştir. Dolayısıyla günümüzde sayısız ülkenin üyesi olduğu bu kuruluş, farklı amaçlar için faaliyet göstermeyi sürdürmektedir. Bu bankanın başlıca amaçları ve çalışmaları ise aşağıdaki gibidir;
World Bank’in ilk kuruluş amacının adından anlaşılması mümkündür. Çünkü Dünya Bankası’nın kurulmasındaki temel hedef, İkinci Dünya Savaşı’ndan zarar gören ülkelerin kalkındırılması olmuştur. Bu bağlamda World Bank, farklı ülkelerin ekonomik destek kaynağına dönüşmüştür.
Günümüzde World Bank, gelişmekte olan sayısız ülkeye ekonomik açıdan yardım sunmaya devam etmektedir.
The World Bank’in geliştirilmiş amaçları arasında ülkelere çok çeşitli finansal ürünlerin sağlanması ve teknik yardım sunulması da yer almaktadır.
Geleneksel ve faizsiz krediler ile hibeler yoluyla Dünya Bankası, günümüze dek 12 binden fazla fon projesine destek sağlamıştır.
Dünya Bankası, özel sektör yatırımlarını harekete geçirme ve şirketlere tavsiyelerde bulunma gibi hedefleri de bünyesinde barındırmaktadır.
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