https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/memleketini-ziyarete-gelmisti-ekrem-imamoglu-trabzonsporu-ziyaret-etti-1082711753.html

Memleketini ziyarete gelmişti: Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti

Memleketini ziyarete gelmişti: Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T18:06+0300

2024-04-12T18:06+0300

2024-04-12T18:06+0300

spor

trabzonspor

ekrem imamoğlu

31 mart yerel seçimleri

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

fenerbahçe

süper kupa

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Ziyarette Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. İmamoğlu, Asbaşkan Zeyyat Kafkas nezdinde camianın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Asbaşkan Kafkas nazik ziyaretleri için İmamoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından İmamoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

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Sputnik Türkiye

trabzonspor, ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fenerbahçe, süper kupa