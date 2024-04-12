https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/memleketini-ziyarete-gelmisti-ekrem-imamoglu-trabzonsporu-ziyaret-etti-1082711753.html
Memleketini ziyarete gelmişti: Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti
Memleketini ziyarete gelmişti: Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T18:06+0300
2024-04-12T18:06+0300
2024-04-12T18:06+0300
spor
trabzonspor
ekrem imamoğlu
31 mart yerel seçimleri
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
fenerbahçe
süper kupa
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Ziyarette Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. İmamoğlu, Asbaşkan Zeyyat Kafkas nezdinde camianın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Asbaşkan Kafkas nazik ziyaretleri için İmamoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından İmamoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/pfdk-fenerbahcenin-super-kupa-cezasini-acikladi-1082679629.html
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trabzonspor, ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fenerbahçe, süper kupa
trabzonspor, ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fenerbahçe, süper kupa
Memleketini ziyarete gelmişti: Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Ziyarette Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
İmamoğlu, Asbaşkan Zeyyat Kafkas nezdinde camianın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Asbaşkan Kafkas nazik ziyaretleri için İmamoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından İmamoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.