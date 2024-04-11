PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezasını açıkladı

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.