https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/putin-ve-lukasenko-ukraynadaki-baris-surecini-gorustu-1082686490.html

Putin ve Lukaşenko Ukrayna'daki barış sürecini görüştü

Putin ve Lukaşenko Ukrayna'daki barış sürecini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümü konusunu görüştü. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T22:16+0300

2024-04-11T22:16+0300

2024-04-11T22:16+0300

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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rusya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunmasını hiçbir zaman reddetmediğini söyledi.Putin, “İhtilafın barışçıl çözümünü hiçbir zaman reddetmedik; dahası bunu yapmaya meyilliydik” dedi.Haziran ayında İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye ilişkin olarak Putin, “Moskova'yı bu zirveye davet etmiyorlar, ancak aynı zamanda onsuz barışa ulaşmanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Bu bir nevi panoptikondur” değerlendirmesinde bulundu.'Moskova, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına yanıt vermek zorunda kaldı'Rusya'nın kış aylarında Ukrayna enerji tesislerine saldırı yapmaktan kaçındığını ancak Kiev'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına yanıt vermek zorunda kaldığını belirten Rus lider, "Son dönemde enerji tesislerimize yönelik bir dizi saldırı olduğunu gördük ve karşılık vermek zorunda kaldık. İnsani nedenlerle kış aylarında herhangi bir saldırı yapmadığımızı vurgulamak istiyorum, yani sosyal kurumları, hastaneleri vb. elektriksiz bırakmak istemedik. Ancak enerji tesislerimize yapılan bir dizi saldırının ardından karşılık vermek zorunda kaldık" diye konuştu.

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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, vladimir putin