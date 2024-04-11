https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/putin-ve-lukasenko-ukraynadaki-baris-surecini-gorustu-1082686490.html
Putin ve Lukaşenko Ukrayna'daki barış sürecini görüştü
Putin ve Lukaşenko Ukrayna'daki barış sürecini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümü konusunu görüştü. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T22:16+0300
2024-04-11T22:16+0300
2024-04-11T22:16+0300
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunmasını hiçbir zaman reddetmediğini söyledi.Putin, “İhtilafın barışçıl çözümünü hiçbir zaman reddetmedik; dahası bunu yapmaya meyilliydik” dedi.Haziran ayında İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye ilişkin olarak Putin, “Moskova'yı bu zirveye davet etmiyorlar, ancak aynı zamanda onsuz barışa ulaşmanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Bu bir nevi panoptikondur” değerlendirmesinde bulundu.'Moskova, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına yanıt vermek zorunda kaldı'Rusya'nın kış aylarında Ukrayna enerji tesislerine saldırı yapmaktan kaçındığını ancak Kiev'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına yanıt vermek zorunda kaldığını belirten Rus lider, "Son dönemde enerji tesislerimize yönelik bir dizi saldırı olduğunu gördük ve karşılık vermek zorunda kaldık. İnsani nedenlerle kış aylarında herhangi bir saldırı yapmadığımızı vurgulamak istiyorum, yani sosyal kurumları, hastaneleri vb. elektriksiz bırakmak istemedik. Ancak enerji tesislerimize yapılan bir dizi saldırının ardından karşılık vermek zorunda kaldık" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyaya-karsi-daha-sert-konusan-macronun-enerjisini-nereden-aldigi-anlasildi-1082677314.html
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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, vladimir putin
aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, rusya, vladimir putin
Putin ve Lukaşenko Ukrayna'daki barış sürecini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümü konusunu görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunmasını hiçbir zaman reddetmediğini söyledi.
Putin, “İhtilafın barışçıl çözümünü hiçbir zaman reddetmedik; dahası bunu yapmaya meyilliydik” dedi.
Haziran ayında İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye ilişkin olarak Putin, “Moskova'yı bu zirveye davet etmiyorlar, ancak aynı zamanda onsuz barışa ulaşmanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Bu bir nevi panoptikondur” değerlendirmesinde bulundu.
'Moskova, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına yanıt vermek zorunda kaldı'
Rusya'nın kış aylarında Ukrayna enerji tesislerine saldırı yapmaktan kaçındığını ancak Kiev'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına yanıt vermek zorunda kaldığını belirten Rus lider, "Son dönemde enerji tesislerimize yönelik bir dizi saldırı olduğunu gördük ve karşılık vermek zorunda kaldık. İnsani nedenlerle kış aylarında herhangi bir saldırı yapmadığımızı vurgulamak istiyorum, yani sosyal kurumları, hastaneleri vb. elektriksiz bırakmak istemedik. Ancak enerji tesislerimize yapılan bir dizi saldırının ardından karşılık vermek zorunda kaldık" diye konuştu.