https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/kiev-paristen-2025te-planlanan-karsi-taarruza-kadar-dayanmak-icin-yardim-istedi-1082695424.html

‘Kiev, Paris'ten 2025’te planlanan karşı taarruza kadar dayanmak için yardım istedi’

‘Kiev, Paris'ten 2025’te planlanan karşı taarruza kadar dayanmak için yardım istedi’

Sputnik Türkiye

Fransız Figaro gazetesi, Kiev’in Paris’ten yeni karşı taarruz planladığı 2025 yılına kadar Rus ordusu karşısında dayanmaya yardımcı olmasını istediğini... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T09:26+0300

2024-04-12T09:26+0300

2024-04-12T09:28+0300

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Fransız ve Ukraynalı yetkililer arasındaki son görüşmeye katılan bir kaynak, Figaro gazetesine açıklamasında, “Ukraynalılar bize, ‘2024’te dayanmamıza yardımcı olun, 2025’te karşı taarruzu yeniden başlatabileceğiz’” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun, 2023’teki karşı taarruzu başarısızlıkla sonuçlanınca savunmaya geçtiğini kaydeden gazete, savaş alanının artan kırılganlığı ve hassas silahlar nedeniyle verilen büyük kayıpların Ukrayna ordusunun tüm saldırılarını zorlaştırdığını belirterek bu bağlamda Batı’nın bir kez daha Ukrayna’nın kaybetme olasılığını aktif olarak değerlendirmeye başladığını ifade etti.Kiev’in SAMP-T hava savunma füze sistemlerine ilgi duyduduğunu anlatan kaynak, Ukrayna ordusunun sistemden çok füzelere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Lakin gazetenin verdiği bilgiye göre, Fransa hükümetinin tüm baskısına rağmen silah üreticisi MBDA kısa vadede daha fazla füze tedarik edecek güçte değil, ayrıca Fransa’nın da bu füzelere ihtiyacı var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/putinden-kiev-ile-istanbul-anlasmasi-taslagina-donulsun-diyen-lukasenkoya-destek-1082695209.html

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