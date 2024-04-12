https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iyi-partiden-aksenerin-cumhurbaskani-erdoganla-telefon-gorusmesine-iliskin-aciklama-1082715501.html

İYİ Parti'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama

İYİ Parti'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'den Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin "Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T21:15+0300

2024-04-12T21:15+0300

2024-04-12T21:20+0300

iyi parti

meral akşener

türkiye

recep tayyip erdoğan külliyesi

recep tayyip erdoğan

bayram

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bayramlaşma amacıyla yapıldığını ve görüşmede bunun dışında bir içeriğin söz konusu olmadığını bildirdi.Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün bayramlaşma programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin, gerçek dışı haber ve iddiaların ortaya konulduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/devlet-bahceli-turkesin-mezarini-ziyaret-ederek-bayrama-basladi-her-secim-sonrasi-bir-suclu-aranir-1082629737.html

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iyi parti, meral akşener, recep tayyip erdoğan külliyesi, recep tayyip erdoğan, bayram