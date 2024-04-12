https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iyi-partiden-aksenerin-cumhurbaskani-erdoganla-telefon-gorusmesine-iliskin-aciklama-1082715501.html
İYİ Parti'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama
İYİ Parti'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin "Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T21:15+0300
2024-04-12T21:15+0300
2024-04-12T21:20+0300
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meral akşener
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recep tayyip erdoğan külliyesi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bayramlaşma amacıyla yapıldığını ve görüşmede bunun dışında bir içeriğin söz konusu olmadığını bildirdi.Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün bayramlaşma programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin, gerçek dışı haber ve iddiaların ortaya konulduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/devlet-bahceli-turkesin-mezarini-ziyaret-ederek-bayrama-basladi-her-secim-sonrasi-bir-suclu-aranir-1082629737.html
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iyi parti, meral akşener, recep tayyip erdoğan külliyesi, recep tayyip erdoğan, bayram
İYİ Parti'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama
21:15 12.04.2024 (güncellendi: 21:20 12.04.2024)
İYİ Parti'den Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin "Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bayramlaşma amacıyla yapıldığını ve görüşmede bunun dışında bir içeriğin söz konusu olmadığını bildirdi.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün bayramlaşma programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin, gerçek dışı haber ve iddiaların ortaya konulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız."