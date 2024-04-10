https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/devlet-bahceli-turkesin-mezarini-ziyaret-ederek-bayrama-basladi-her-secim-sonrasi-bir-suclu-aranir-1082629737.html

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın

Sputnik Türkiye

Bayram gününe Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret ile başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Meral Akşener ayrışma kararından vazgeçmeli. Partinin başında... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T07:59+0300

2024-04-10T07:59+0300

2024-04-10T08:29+0300

devlet bahçeli

politika

meral akşener

iyi parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

seçim

yerel seçim

olağanüstü kurultay

olağanüstü toplantı

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MHP lideri Devlet Bahçeli, her sene olduğu gibi yine bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.'Her seçim sonrası suçlu aranır'Yerel seçim sonrası yaşananları değerlendirerek konuşmasına başlayan Bahçeli, "Aritmetikte 4 işlem vardır. Biri toplama, biri çıkarma, biri çarpma ve diğeri de bölme işlemidir. Çıkarma ve bölme azaltır; çarpma ile toplama büyütür. O sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe çok ihtiyacı vardır. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye’nin yükselişine katkıda bulunmalı. Kongreler partilerden ayrılmalar geçmişte olduğu gibi süre gelir. Her seçim sonrası suçlu aranır. Bizden ayrılan bir grup arkadaşımız İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Bu seçimler sonucu birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak aritmetik işlem doğrultusunda siyasi istikrarsızlığa neden olmuştur" diyerek İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'a gidişine dair önemli açıklamalarda bulundu.MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e ‘dön’ çağrısıSeçimli kongre kararı alıp aday olmayacağını duyuran Meral Akşener'e önemli bir çağrıda bulunan Bahçeli şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/meral-aksener-kurultayda-aday-olmayacagini-acikladi-1082565792.html

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