https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/devlet-bahceli-turkesin-mezarini-ziyaret-ederek-bayrama-basladi-her-secim-sonrasi-bir-suclu-aranir-1082629737.html
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
Sputnik Türkiye
Bayram gününe Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret ile başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Meral Akşener ayrışma kararından vazgeçmeli. Partinin başında... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T07:59+0300
2024-04-10T07:59+0300
2024-04-10T08:29+0300
devlet bahçeli
politika
meral akşener
iyi parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
seçim
yerel seçim
olağanüstü kurultay
olağanüstü toplantı
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MHP lideri Devlet Bahçeli, her sene olduğu gibi yine bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.'Her seçim sonrası suçlu aranır'Yerel seçim sonrası yaşananları değerlendirerek konuşmasına başlayan Bahçeli, "Aritmetikte 4 işlem vardır. Biri toplama, biri çıkarma, biri çarpma ve diğeri de bölme işlemidir. Çıkarma ve bölme azaltır; çarpma ile toplama büyütür. O sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe çok ihtiyacı vardır. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye’nin yükselişine katkıda bulunmalı. Kongreler partilerden ayrılmalar geçmişte olduğu gibi süre gelir. Her seçim sonrası suçlu aranır. Bizden ayrılan bir grup arkadaşımız İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Bu seçimler sonucu birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak aritmetik işlem doğrultusunda siyasi istikrarsızlığa neden olmuştur" diyerek İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'a gidişine dair önemli açıklamalarda bulundu.MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e ‘dön’ çağrısıSeçimli kongre kararı alıp aday olmayacağını duyuran Meral Akşener'e önemli bir çağrıda bulunan Bahçeli şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/meral-aksener-kurultayda-aday-olmayacagini-acikladi-1082565792.html
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devlet bahçeli meral akşener
devlet bahçeli meral akşener
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
07:59 10.04.2024 (güncellendi: 08:29 10.04.2024)
Bayram gününe Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret ile başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Meral Akşener ayrışma kararından vazgeçmeli. Partinin başında kalmalıdır. Geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye için siyasi partilerin de güçlenmesi gerekiyor" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, her sene olduğu gibi yine bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
'Her seçim sonrası suçlu aranır'
Yerel seçim sonrası yaşananları değerlendirerek konuşmasına başlayan Bahçeli, "Aritmetikte 4 işlem vardır. Biri toplama, biri çıkarma, biri çarpma ve diğeri de bölme işlemidir. Çıkarma ve bölme azaltır; çarpma ile toplama büyütür. O sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe çok ihtiyacı vardır. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye’nin yükselişine katkıda bulunmalı. Kongreler partilerden ayrılmalar geçmişte olduğu gibi süre gelir. Her seçim sonrası suçlu aranır. Bizden ayrılan bir grup arkadaşımız İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Bu seçimler sonucu birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak aritmetik işlem doğrultusunda siyasi istikrarsızlığa neden olmuştur" diyerek İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'a gidişine dair önemli açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e ‘dön’ çağrısı
Seçimli kongre kararı alıp aday olmayacağını duyuran Meral Akşener'e önemli bir çağrıda bulunan Bahçeli şunları söyledi:
"Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin haberlerini görüyorum. Bizden ayrılmış bir grup arkadaşlar İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim. MHP 55 yıllık siyasi hayatında bu tür davranışları yaşamıştır. Sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Basından takip ettiğim kadarıyla İYİ Parti'de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Küsmeler kırılmalar partide ayrışmaya neden olabiliyor. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye için siyasi partilerin de güçlenmesi gerekiyor"