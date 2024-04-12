https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/imamoglu-trabzonda-konustu-beni-gececek-adam-dogmadi-kardesim-1082705440.html

İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim

İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim

Sputnik Türkiye

Bayramın üçüncü gününde memleketi Trabzon'da miting yapan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemşerileriyle bir araya geldikten sonra "Beni geçecek adam... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T16:17+0300

2024-04-12T16:17+0300

2024-04-12T16:20+0300

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bayram tatili

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

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Yerel seçimler ardından bayram tatili için Trabzon'a gelen İmamoğlu, hemşerileriyle konuşması ardından miting gerçekleştirdi. Ortahisar ilçesinde 'Halk Buluşması'nda konuşan İmamoğlu, "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim. Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım" dedi. 'Trabzon'da doğdum, İstanbul Başkanı oldum. Bu sadece Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur'İmamoğlu, "Trabzon'un bir evladıyım. Ortaokulu, liseyi burada okudum. Bu şehir Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir. Onun doğduğu mahallede büyüdüm. Yine Fatih Sultan Mehmet'in yurt edindiği İstanbul'da yaşama başladım ve İstanbul'da belediye başkanı oldum. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu olsa olsa Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği verir. O sandık, hepimizin eşitlendiği gündür. İşçisi, emeklisi, öğrencisi, öğretmeni... Eksik tarafı var. Bazen demokrasi bazen Cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez. İnsanlarını ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele ki rejimi yayından çıkarır başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan; olan önce emeklilere, kadınlara olur. Zulüm çektirir" ifadelerini kullandı.'Beni geçecek adam daha doğmadı kardeşim'31 Mart seçimleri ile de konuşan İmamoğlu, "31 Mart'ta siz o mührü vurdunuz ya... Şimdi artık yeni dönemin zamanı. O yüzden tam yol ileri diyoruz. Benim kapım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine açık. Partisi, inancı fark etmeksizin... Seçim bitti, artık hizmet zamanı. Şu prangalarınızı söküp atın, artık millete hizmet edin. Sözlerine seçim sonrası hizmetleriyle devam eden İBB Başkanı, "Biz demokrasi aşığıyız. Daha çok dinleyeceğiz, daha çok üreteceğiz. Bu, milletin ayağa kalkmasıdır. Büyüklerimin bana vasiyetidir; 'Makamın büyüdükçe başın öne eğilsin'. Biz bu anlayışın neferleri olacağız. Allahım beni aileme, Trabzonlulara, beni bu cennet vatana, şehrim İstanbul'a mahçup etme. Ben diyorum ki "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim." Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım. Çünkü millete hizmette kaybeden olmaz ki, hepimiz kazanıyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ulastirma-bakani-uraloglu-turkiye-ile-irak-arasinda-bakanlar-konseyi-kurulacak-1082704420.html

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