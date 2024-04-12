İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
15:09
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
15:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:35
4 dk
SESLİ HABER
10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:12
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:31
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:52
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
09:00
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:21
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:33
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
12:08
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:25
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
13:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
14:12
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
15:08
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
15:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:34
1 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
15:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
16:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
16:17
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
16:38
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
17:06
53 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
19:00
92 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
20:56
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
21:09
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
21:28
2 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
21:51
1 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
22:10
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:17
5 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
22:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
23:10
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/imamoglu-trabzonda-konustu-beni-gececek-adam-dogmadi-kardesim-1082705440.html
İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
Sputnik Türkiye
Bayramın üçüncü gününde memleketi Trabzon'da miting yapan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemşerileriyle bir araya geldikten sonra "Beni geçecek adam... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T16:17+0300
2024-04-12T16:20+0300
politika
istanbul
ekrem imamoğlu
dilek imamoğlu
bayram
trabzon
bayram tatili
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082678855_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c6d4e9e61a5e50d50e6813c71ef88a96.jpg
Yerel seçimler ardından bayram tatili için Trabzon'a gelen İmamoğlu, hemşerileriyle konuşması ardından miting gerçekleştirdi. Ortahisar ilçesinde 'Halk Buluşması'nda konuşan İmamoğlu, "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim. Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım" dedi. 'Trabzon'da doğdum, İstanbul Başkanı oldum. Bu sadece Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur'İmamoğlu, "Trabzon'un bir evladıyım. Ortaokulu, liseyi burada okudum. Bu şehir Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir. Onun doğduğu mahallede büyüdüm. Yine Fatih Sultan Mehmet'in yurt edindiği İstanbul'da yaşama başladım ve İstanbul'da belediye başkanı oldum. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu olsa olsa Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği verir. O sandık, hepimizin eşitlendiği gündür. İşçisi, emeklisi, öğrencisi, öğretmeni... Eksik tarafı var. Bazen demokrasi bazen Cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez. İnsanlarını ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele ki rejimi yayından çıkarır başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan; olan önce emeklilere, kadınlara olur. Zulüm çektirir" ifadelerini kullandı.'Beni geçecek adam daha doğmadı kardeşim'31 Mart seçimleri ile de konuşan İmamoğlu, "31 Mart'ta siz o mührü vurdunuz ya... Şimdi artık yeni dönemin zamanı. O yüzden tam yol ileri diyoruz. Benim kapım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine açık. Partisi, inancı fark etmeksizin... Seçim bitti, artık hizmet zamanı. Şu prangalarınızı söküp atın, artık millete hizmet edin. Sözlerine seçim sonrası hizmetleriyle devam eden İBB Başkanı, "Biz demokrasi aşığıyız. Daha çok dinleyeceğiz, daha çok üreteceğiz. Bu, milletin ayağa kalkmasıdır. Büyüklerimin bana vasiyetidir; 'Makamın büyüdükçe başın öne eğilsin'. Biz bu anlayışın neferleri olacağız. Allahım beni aileme, Trabzonlulara, beni bu cennet vatana, şehrim İstanbul'a mahçup etme. Ben diyorum ki "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim." Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım. Çünkü millete hizmette kaybeden olmaz ki, hepimiz kazanıyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ulastirma-bakani-uraloglu-turkiye-ile-irak-arasinda-bakanlar-konseyi-kurulacak-1082704420.html
istanbul
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082678855_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_38fcf27bb816c217c3ebd7a446149b76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, bayram, trabzon, bayram tatili, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul, ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, bayram, trabzon, bayram tatili, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim

16:17 12.04.2024 (güncellendi: 16:20 12.04.2024)
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE-AW181005İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE-AW181005
Abone ol
Bayramın üçüncü gününde memleketi Trabzon'da miting yapan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemşerileriyle bir araya geldikten sonra "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim" diye konuştu.
Yerel seçimler ardından bayram tatili için Trabzon'a gelen İmamoğlu, hemşerileriyle konuşması ardından miting gerçekleştirdi. Ortahisar ilçesinde 'Halk Buluşması'nda konuşan İmamoğlu, "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim. Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım" dedi.

'Trabzon'da doğdum, İstanbul Başkanı oldum. Bu sadece Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur'

İmamoğlu, "Trabzon'un bir evladıyım. Ortaokulu, liseyi burada okudum. Bu şehir Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir. Onun doğduğu mahallede büyüdüm. Yine Fatih Sultan Mehmet'in yurt edindiği İstanbul'da yaşama başladım ve İstanbul'da belediye başkanı oldum. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu olsa olsa Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği verir. O sandık, hepimizin eşitlendiği gündür. İşçisi, emeklisi, öğrencisi, öğretmeni... Eksik tarafı var. Bazen demokrasi bazen Cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez. İnsanlarını ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele ki rejimi yayından çıkarır başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan; olan önce emeklilere, kadınlara olur. Zulüm çektirir" ifadelerini kullandı.

'Beni geçecek adam daha doğmadı kardeşim'

31 Mart seçimleri ile de konuşan İmamoğlu, "31 Mart'ta siz o mührü vurdunuz ya... Şimdi artık yeni dönemin zamanı. O yüzden tam yol ileri diyoruz. Benim kapım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine açık. Partisi, inancı fark etmeksizin... Seçim bitti, artık hizmet zamanı. Şu prangalarınızı söküp atın, artık millete hizmet edin.
Sözlerine seçim sonrası hizmetleriyle devam eden İBB Başkanı, "Biz demokrasi aşığıyız. Daha çok dinleyeceğiz, daha çok üreteceğiz. Bu, milletin ayağa kalkmasıdır. Büyüklerimin bana vasiyetidir; 'Makamın büyüdükçe başın öne eğilsin'. Biz bu anlayışın neferleri olacağız. Allahım beni aileme, Trabzonlulara, beni bu cennet vatana, şehrim İstanbul'a mahçup etme. Ben diyorum ki "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim." Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım. Çünkü millete hizmette kaybeden olmaz ki, hepimiz kazanıyoruz" diye konuştu.
Türkiye-Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
DÜNYA
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye ile Irak arasında 'Bakanlar Konseyi' kurulacak
15:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала