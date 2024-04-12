https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/istanbulda-gece-bekcisini-yaralayan-kisi-tutuklandi-1082689885.html
İstanbul'da gece bekçisini yaralayan kişi tutuklandı
İstanbul'da gece bekçisini yaralayan kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar'da kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede gece bekçisini silahla vurarak yaralayan zanlı ile beraberindeki kişi tutuklandı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T02:20+0300
2024-04-12T02:20+0300
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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçi B.K. ile saat 04.00 sıralarında İDO İskelesi mevkisinde durdurduğu şüpheliler C.G. ve E.B. arasında kimlik kontrolü sırasında arbede çıktı.E.B, kendisine kelepçe takmaya çalışan bekçi B.K'yi silahla ateş ederek yaraladı.Olay yerinden kaçan şüphelileri, desteğe gelen diğer gece bekçileri suç aleti tabancayla yakaladı.Yaralı bekçi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren B.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Emniyete götürülen şüphelilerden E.B'nin (20), 3'ü yaralama, 1'i gasp olmak üzere 8 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. C.G'nin de 19'u "kasten yaralama" olmak üzere 50 suç kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.G. ve E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet" ve arandıkları suçlardan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/mhp-genel-sekreteri-buyukatamandan-erken-secim-aciklamasi-1082684929.html
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avcılar, istanbul, bekçi, bekçilik
avcılar, istanbul, bekçi, bekçilik
İstanbul'da gece bekçisini yaralayan kişi tutuklandı
02:20 12.04.2024 (güncellendi: 02:22 12.04.2024)
İstanbul Avcılar'da kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede gece bekçisini silahla vurarak yaralayan zanlı ile beraberindeki kişi tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçi B.K. ile saat 04.00 sıralarında İDO İskelesi mevkisinde durdurduğu şüpheliler C.G. ve E.B. arasında kimlik kontrolü sırasında arbede çıktı.
E.B, kendisine kelepçe takmaya çalışan bekçi B.K'yi silahla ateş ederek yaraladı.
Olay yerinden kaçan şüphelileri, desteğe gelen diğer gece bekçileri suç aleti tabancayla yakaladı.
Yaralı bekçi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren B.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden E.B'nin (20), 3'ü yaralama, 1'i gasp olmak üzere 8 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. C.G'nin de 19'u "kasten yaralama" olmak üzere 50 suç kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.G. ve E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet" ve arandıkları suçlardan tutuklandı.