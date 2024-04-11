https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/mhp-genel-sekreteri-buyukatamandan-erken-secim-aciklamasi-1082684929.html

MHP Genel Sekreteri Büyükataman’dan 'erken seçim' açıklaması

MHP Genel Sekreteri Büyükataman’dan 'erken seçim' açıklaması

Sputnik Türkiye

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T21:28+0300

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2024-04-11T21:29+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ismet büyükataman

seçim

erken seçim

seçimler

31 mart yerel seçimleri

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin, Türk demokrasisinin yüksek standartlara ulaştığını ve tüm dünyaya örnek olacak bir noktaya eriştiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.'Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin tabii ki farkındayız'Milletin, kararı ne olursa olsun her zaman başlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde milletimizin verdiği mesajı doğru okumak, tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin tabii ki farkındayız" diye konuştu.Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak milletin sandığa yansıttığı tüm sorun ve sıkıntıları dikkatle inceleyecek ve her vatandaşı refaha kavuşturacak bir vizyonla, çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini dile getirdi.'Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur'Türkiye'nin bu seçimlerde yerel yöneticilerini seçtiğini anımsatan Büyükataman, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur. Cumhurbaşkanımız ve kabinesi görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmekte ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesiyle yükselişini sürdürmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri sonrası oluşan atmosferde siyasi fırsatçılığa soyunup erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'de bir kriz ortamı yaratmaya çalışanlar, büyük bir yanılgı içerisindedirler.'Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır'Aziz milletimiz bu zihniyete ülkenin emanet edilemeyeceğinin kararını, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde çok net ortaya koymuştur. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar, bilsinler ki bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkumdur. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır."Seçimlerin hemen ardından DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:Büyükataman, konuşmasına şöyle devam etti:Milliyetçi Hareket Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde etkili bir başarı elde ettiğini vurgulayan Büyükataman, partinin ülke genelinde 220 belediye kazanarak umutları yeşerttiğini, Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye'nin gücüne güç kattığını sözlerine ekledi.MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu'nun da konuşma yaptığı bayramlaşma törenine, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç ile çok sayıda partili katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1082259776.html

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