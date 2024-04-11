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MHP Genel Sekreteri Büyükataman’dan 'erken seçim' açıklaması
MHP Genel Sekreteri Büyükataman’dan 'erken seçim' açıklaması
Sputnik Türkiye
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T21:28+0300
2024-04-11T21:29+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ismet büyükataman
seçim
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seçimler
31 mart yerel seçimleri
cumhur ittifakı
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin, Türk demokrasisinin yüksek standartlara ulaştığını ve tüm dünyaya örnek olacak bir noktaya eriştiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.'Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin tabii ki farkındayız'Milletin, kararı ne olursa olsun her zaman başlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde milletimizin verdiği mesajı doğru okumak, tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin tabii ki farkındayız" diye konuştu.Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak milletin sandığa yansıttığı tüm sorun ve sıkıntıları dikkatle inceleyecek ve her vatandaşı refaha kavuşturacak bir vizyonla, çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini dile getirdi.'Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur'Türkiye'nin bu seçimlerde yerel yöneticilerini seçtiğini anımsatan Büyükataman, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur. Cumhurbaşkanımız ve kabinesi görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmekte ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesiyle yükselişini sürdürmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri sonrası oluşan atmosferde siyasi fırsatçılığa soyunup erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'de bir kriz ortamı yaratmaya çalışanlar, büyük bir yanılgı içerisindedirler.'Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır'Aziz milletimiz bu zihniyete ülkenin emanet edilemeyeceğinin kararını, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde çok net ortaya koymuştur. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar, bilsinler ki bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkumdur. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır."Seçimlerin hemen ardından DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:Büyükataman, konuşmasına şöyle devam etti:Milliyetçi Hareket Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde etkili bir başarı elde ettiğini vurgulayan Büyükataman, partinin ülke genelinde 220 belediye kazanarak umutları yeşerttiğini, Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye'nin gücüne güç kattığını sözlerine ekledi.MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu'nun da konuşma yaptığı bayramlaşma törenine, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç ile çok sayıda partili katıldı.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, seçim, erken seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, dem parti, dem parti
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, seçim, erken seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, dem parti, dem parti

MHP Genel Sekreteri Büyükataman’dan 'erken seçim' açıklaması

21:28 11.04.2024 (güncellendi: 21:29 11.04.2024)
© AA / Elif Özlem ÇeliklerMHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AA / Elif Özlem Çelikler
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar bilsinler ki bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkumdur. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır" dedi.
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin, Türk demokrasisinin yüksek standartlara ulaştığını ve tüm dünyaya örnek olacak bir noktaya eriştiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

'Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin tabii ki farkındayız'

Milletin, kararı ne olursa olsun her zaman başlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde milletimizin verdiği mesajı doğru okumak, tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin tabii ki farkındayız" diye konuştu.
Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak milletin sandığa yansıttığı tüm sorun ve sıkıntıları dikkatle inceleyecek ve her vatandaşı refaha kavuşturacak bir vizyonla, çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini dile getirdi.

'Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur'

Türkiye'nin bu seçimlerde yerel yöneticilerini seçtiğini anımsatan Büyükataman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur. Cumhurbaşkanımız ve kabinesi görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmekte ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesiyle yükselişini sürdürmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri sonrası oluşan atmosferde siyasi fırsatçılığa soyunup erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'de bir kriz ortamı yaratmaya çalışanlar, büyük bir yanılgı içerisindedirler.

'Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır'

Aziz milletimiz bu zihniyete ülkenin emanet edilemeyeceğinin kararını, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde çok net ortaya koymuştur. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar, bilsinler ki bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkumdur. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır."
Seçimlerin hemen ardından DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:
"Aldığı oylar benim demesin sakın, aldığı oylar bizim seçmenimizdir' şeklindeki sözleri her şeyi gözler önüne sermiş, seçimlerden önce işaret ettiğimiz sinsi ittifakın adeta itirafı olmuştur. Kendi seçmeninin iradesini DEM'lendiği kapılara peşkeş çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nin maskesi bir kez daha düşmüş, sözde kent uzlaşısının, esasında PKK ittifakı olduğu tüm açıklığı ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ayrıca seçimlerin hemen ardından sokakları karıştırmak için ortaya çıkan, şehirlerimizi savaş alanına çevirmeye yeltenen terör yandaşlarının karanlık emelleri, yine en büyük desteği ne yazık ki CHP yönetiminden almıştır."
Büyükataman, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK'nın çağrısı ile sokaklara çıkan bu anarşist güruha hiç zaman kaybetmeden yine can suyu olmuştur. Terör örgütünün çağrısı ile sokaklara çıkanlar, ekranlarda erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemeye çalışanlar ve DEM'lenmiş Cumhuriyet Halk Partisi şunu unutmamalıdır; büyük Türk milleti bu kirli senaryolara Allah'ın izniyle asla geçit vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sinsi tezgahları başınıza geçirmeye her zaman olduğu gibi muktedirdir. Cumhur İttifakı aşılmaz bir set olarak Türk ve Türkiye düşmanlarının karşısında hamdolsun dimdik ayaktadır."
Milliyetçi Hareket Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde etkili bir başarı elde ettiğini vurgulayan Büyükataman, partinin ülke genelinde 220 belediye kazanarak umutları yeşerttiğini, Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye'nin gücüne güç kattığını sözlerine ekledi.
MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu'nun da konuşma yaptığı bayramlaşma törenine, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç ile çok sayıda partili katıldı.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
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