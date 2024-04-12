https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-medyasi-washingtonun-kieve-destek-konusunda-b-plani-yok-1082696847.html

ABD medyası: Washington’un Kiev’e destek konusunda ‘B planı’ yok

ABD medyası: Washington’un Kiev’e destek konusunda ‘B planı’ yok

Sputnik Türkiye

Bloomberg’in haberine göre, Washington’un Kiev’e destek konusunda, henüz Kongre’nin onayını bekleyen 60 milyar dolarlık yardım paketi dışında ‘B planı’ yok... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T11:01+0300

2024-04-12T11:01+0300

2024-04-12T11:39+0300

ukrayna krizi

abd

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cumhuriyetçi parti

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Bloomberg, adını açıklamadığı ABD’li yetkililerin sözlerine dayandırdığı haberinde, “ABD’nin Ukrayna’ya destek konusunda, hâlâ Kongre’de dondurulmuş halde olan 60 milyar dolarlık askeri yardım dışında ‘B planı’ yok” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Kongre’deki Cumhuriyetçiler ve Avrupadaki müttefikler nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı kaydedilirken, aynı zamanda Rus ordusunun önümüzdeki haftalarda çok büyük başarılar elde edebileceği korkusunun olduğu ifade edildi.Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Avrupalı liderlerin yavaş davranmayı bırakarak Rus varlıklardan elde edilen gelirleri Kiev’e yardım için kullanmaya başlaması gerektiğini söyledi. Bir diğer yetkili, Avrupa’nın bir an önce Ukrayna’nın talebini kabul ederek stoklarındaki Patriot hava savunma sistemlerini Kiev’e devretmesi gerektiğini savundu.ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitmişti.ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-askerleri-kisa-sure-once-kovulmustu-rus-askeri-uzmanlar-nijerde-1082696580.html

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