https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-medyasi-washingtonun-kieve-destek-konusunda-b-plani-yok-1082696847.html
ABD medyası: Washington’un Kiev’e destek konusunda ‘B planı’ yok
ABD medyası: Washington’un Kiev’e destek konusunda ‘B planı’ yok
Sputnik Türkiye
Bloomberg’in haberine göre, Washington’un Kiev’e destek konusunda, henüz Kongre’nin onayını bekleyen 60 milyar dolarlık yardım paketi dışında ‘B planı’ yok... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T11:01+0300
2024-04-12T11:01+0300
2024-04-12T11:39+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
joe biden
senato
cumhuriyetçi
cumhuriyetçi parti
cumhuriyetçi parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078301381_0:150:2869:1764_1920x0_80_0_0_52a362344c859b0a2d0c998b0fa3a667.jpg
Bloomberg, adını açıklamadığı ABD’li yetkililerin sözlerine dayandırdığı haberinde, “ABD’nin Ukrayna’ya destek konusunda, hâlâ Kongre’de dondurulmuş halde olan 60 milyar dolarlık askeri yardım dışında ‘B planı’ yok” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Kongre’deki Cumhuriyetçiler ve Avrupadaki müttefikler nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı kaydedilirken, aynı zamanda Rus ordusunun önümüzdeki haftalarda çok büyük başarılar elde edebileceği korkusunun olduğu ifade edildi.Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Avrupalı liderlerin yavaş davranmayı bırakarak Rus varlıklardan elde edilen gelirleri Kiev’e yardım için kullanmaya başlaması gerektiğini söyledi. Bir diğer yetkili, Avrupa’nın bir an önce Ukrayna’nın talebini kabul ederek stoklarındaki Patriot hava savunma sistemlerini Kiev’e devretmesi gerektiğini savundu.ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitmişti.ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-askerleri-kisa-sure-once-kovulmustu-rus-askeri-uzmanlar-nijerde-1082696580.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078301381_159:0:2710:1913_1920x0_80_0_0_5da94dfd7c6b1b748b5ca073a2496170.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, senato, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti
abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, senato, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti
ABD medyası: Washington’un Kiev’e destek konusunda ‘B planı’ yok
11:01 12.04.2024 (güncellendi: 11:39 12.04.2024)
Bloomberg’in haberine göre, Washington’un Kiev’e destek konusunda, henüz Kongre’nin onayını bekleyen 60 milyar dolarlık yardım paketi dışında ‘B planı’ yok. Kongre’deki Cumhuriyetçilerin Biden idaresini hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.
Bloomberg, adını açıklamadığı ABD’li yetkililerin sözlerine dayandırdığı haberinde, “ABD’nin Ukrayna’ya destek konusunda, hâlâ Kongre’de dondurulmuş halde olan 60 milyar dolarlık askeri yardım dışında ‘B planı’ yok” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Kongre’deki Cumhuriyetçiler ve Avrupadaki müttefikler nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı kaydedilirken, aynı zamanda Rus ordusunun önümüzdeki haftalarda çok büyük başarılar elde edebileceği korkusunun olduğu ifade edildi.
Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Avrupalı liderlerin yavaş davranmayı bırakarak Rus varlıklardan elde edilen gelirleri Kiev’e yardım için kullanmaya başlaması gerektiğini söyledi. Bir diğer yetkili, Avrupa’nın bir an önce Ukrayna’nın talebini kabul ederek stoklarındaki Patriot hava savunma sistemlerini Kiev’e devretmesi gerektiğini savundu.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitmişti.
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı bildirilmişti.