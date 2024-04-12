https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/fsb-donetskteki-bir-askeri-tesise-teror-saldirisi-hazirliginda-olan-6-kisi-yakalandi-1082688667.html
FSB: Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan 6 kişi yakalandı
FSB: Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan 6 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan bir Orta Asya ülkesinin 6 vatandaşının yakalandığını... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T00:45+0300
2024-04-12T00:45+0300
2024-04-12T00:45+0300
ukrayna krizi
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fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya federal güvenlik merkezi (fsb)
federal güvenlik servisi'nin (fsb)
terör
terör örgütü
terör saldırısı
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FSB’den yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan bir Orta Asya ülkesinin 6 vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.Donetsk'te terör saldırısı düzenlemeyi planlayan grubun faaliyetlerinin Ukrayna topraklarından koordine edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada ayrıca, grup üyelerinin Rusya'da gerçekleştirmeyi planladıkları terör saldırısının ardından Türkiye üzerinden Ukrayna'ya geçmeyi planladıkları kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fsb-ve-rus-ordusu-ingiliz-istihbaratinin-hersona-planladigi-cikarma-girisimi-engelledi-1082678245.html
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FSB: Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan 6 kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan bir Orta Asya ülkesinin 6 vatandaşının yakalandığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan bir Orta Asya ülkesinin 6 vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.
Donetsk'te terör saldırısı düzenlemeyi planlayan grubun faaliyetlerinin Ukrayna topraklarından koordine edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, grup üyelerinin Rusya'da gerçekleştirmeyi planladıkları terör saldırısının ardından Türkiye üzerinden Ukrayna'ya geçmeyi planladıkları kaydedildi.