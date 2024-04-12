https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/fsb-donetskteki-bir-askeri-tesise-teror-saldirisi-hazirliginda-olan-6-kisi-yakalandi-1082688667.html

FSB: Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan 6 kişi yakalandı

FSB: Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan 6 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk'teki bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan bir Orta Asya ülkesinin 6 vatandaşının yakalandığını... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T00:45+0300

2024-04-12T00:45+0300

2024-04-12T00:45+0300

ukrayna krizi

fsb

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya federal güvenlik merkezi (fsb)

federal güvenlik servisi'nin (fsb)

terör

terör örgütü

terör saldırısı

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FSB’den yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir askeri tesise terör saldırısı hazırlığında olan bir Orta Asya ülkesinin 6 vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.Donetsk'te terör saldırısı düzenlemeyi planlayan grubun faaliyetlerinin Ukrayna topraklarından koordine edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada ayrıca, grup üyelerinin Rusya'da gerçekleştirmeyi planladıkları terör saldırısının ardından Türkiye üzerinden Ukrayna'ya geçmeyi planladıkları kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fsb-ve-rus-ordusu-ingiliz-istihbaratinin-hersona-planladigi-cikarma-girisimi-engelledi-1082678245.html

donetsk

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