https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/fransanin-moskova-buyukelcisi-levy-rus-disislerine-cagrildi-kabul-edilemez-1082707397.html

Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Levy, Rus Dışişleri'ne çağrıldı: 'Kabul edilemez'

Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Levy, Rus Dışişleri'ne çağrıldı: 'Kabul edilemez'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin Rusya karşıtı açıklamaları nedeniyle Moskova'daki Fransız Büyükelçi Pierre Levy'nin... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T17:26+0300

2024-04-12T17:26+0300

2024-04-12T17:28+0300

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fransa dışişleri bakanlığı

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Moskova, Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'nin Paris'in artık Rus yetkililerle görüşmeye ilgi duymadığı yönündeki açıklamalarını yanıtsız bırakmadı.İki ülkenin savunma bakanları arasındaki telefon görüşmesi sonrası Rusya'nın yalan içerikli açıklamalar yaptığını öne sürerek artık Rus tarafıyla görüşmeye ilgi duymadıklarını söyleyen Sejourne'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rus Dışişleri, Paris'in iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.Bakanlık, Sejourne'nin sözlerini 'Fransız tarafının iki ülke arasındaki diyalog imkanını baltalamaya yönelik bilinçli ve düşünülmüş bir eylemi olarak değerlendirdiklerini belirtti.Sejourne, daha önce France 24'e verdiği demeçte, Rus tarafının yayıöladığı açıklamaların yalan bilgiler içerdiğini öne sürerek Fransa'nın Rus yetkililerle müzakere etmesinin artık amacına uygun olmadığını savunmuştu.

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