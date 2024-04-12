https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/donetsk-halk-cumhuriyetinde-tum-cephe-boyunca-rusya-lehine-bir-kirilma-yasaniyor-1082694619.html

‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tüm cephe boyunca Rusya lehine bir kırılma yaşanıyor’

‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tüm cephe boyunca Rusya lehine bir kırılma yaşanıyor’

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) cephenin tüm istikametlerinde Rus güçler lehine kırılma yaşandığı kaydedilirken ilerlemeye devam eden birliklerin her gün... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T09:03+0300

2024-04-12T09:03+0300

2024-04-12T09:28+0300

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

rus ordusu

rusya

denis puşilin

donetsk

maryinka

avdeyevka

artyomovsk

çasov yar

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DHC Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Rus ordusunun sahip olduğu ve kullandığı silahlar konusunda düşman karşısında büyük üstünlük elde etmesinin cephedeki durumu tamamen Rusya lehine çevirdiğini söyledi.Cephede bulunan oğlundan aldığı bilgiler temelinde konuştuğunu belirten Kimakovskiy, “Bazı silah türlerinde, düşman karşısında onlarca kata varan üstünlüğe sahibiz. Bu sebepten iyimserim ve bugün şunu söyleyebilirim ki, Donetsk istikametinde Rusya lehine bir kırılma var. Bunu askerlerimizin gözlerinde de okuyoruz. Onlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin anayasal sınırlarına ulaşacağımız günü bekliyor. Bunu, cepheden gelen haberler de doğruluyor” ifadesini kullandı.Rus birliklerin Maryinka istikametinde ilerleme kaydettiğini söyleyen Kimakovskiy, bunun üç istikamette birden hareket alanı oluşturduğunu kaydetti. Yetkili, düşman güçlerin Ugledar, Krasnogorovka, Avdeyevka, Artyomovsk ve Çasov Yar istikametlerinde büyük baskı altında olduğunu belirtti.

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rusya

donetsk

maryinka

avdeyevka

artyomovsk

çasov yar

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu, rusya, denis puşilin, donetsk, maryinka, avdeyevka, artyomovsk, çasov yar