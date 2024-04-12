https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/donetsk-halk-cumhuriyetinde-tum-cephe-boyunca-rusya-lehine-bir-kirilma-yasaniyor-1082694619.html
‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tüm cephe boyunca Rusya lehine bir kırılma yaşanıyor’
‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tüm cephe boyunca Rusya lehine bir kırılma yaşanıyor’
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) cephenin tüm istikametlerinde Rus güçler lehine kırılma yaşandığı kaydedilirken ilerlemeye devam eden birliklerin her gün... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T09:03+0300
2024-04-12T09:03+0300
2024-04-12T09:28+0300
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rus ordusu
rusya
denis puşilin
donetsk
maryinka
avdeyevka
artyomovsk
çasov yar
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DHC Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Rus ordusunun sahip olduğu ve kullandığı silahlar konusunda düşman karşısında büyük üstünlük elde etmesinin cephedeki durumu tamamen Rusya lehine çevirdiğini söyledi.Cephede bulunan oğlundan aldığı bilgiler temelinde konuştuğunu belirten Kimakovskiy, “Bazı silah türlerinde, düşman karşısında onlarca kata varan üstünlüğe sahibiz. Bu sebepten iyimserim ve bugün şunu söyleyebilirim ki, Donetsk istikametinde Rusya lehine bir kırılma var. Bunu askerlerimizin gözlerinde de okuyoruz. Onlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin anayasal sınırlarına ulaşacağımız günü bekliyor. Bunu, cepheden gelen haberler de doğruluyor” ifadesini kullandı.Rus birliklerin Maryinka istikametinde ilerleme kaydettiğini söyleyen Kimakovskiy, bunun üç istikamette birden hareket alanı oluşturduğunu kaydetti. Yetkili, düşman güçlerin Ugledar, Krasnogorovka, Avdeyevka, Artyomovsk ve Çasov Yar istikametlerinde büyük baskı altında olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/zelenskiy-ukrayna-batinin-yardimi-olmazsa-geri-cekilecek-1082689774.html
rusya
donetsk
maryinka
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu, rusya, denis puşilin, donetsk, maryinka, avdeyevka, artyomovsk, çasov yar
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu, rusya, denis puşilin, donetsk, maryinka, avdeyevka, artyomovsk, çasov yar
‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tüm cephe boyunca Rusya lehine bir kırılma yaşanıyor’
09:03 12.04.2024 (güncellendi: 09:28 12.04.2024)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) cephenin tüm istikametlerinde Rus güçler lehine kırılma yaşandığı kaydedilirken ilerlemeye devam eden birliklerin her gün geçtiği mesafenin bunu doğruladığı belirtildi.
DHC Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Rus ordusunun sahip olduğu ve kullandığı silahlar konusunda düşman karşısında büyük üstünlük elde etmesinin cephedeki durumu tamamen Rusya lehine çevirdiğini söyledi.
Cephede bulunan oğlundan aldığı bilgiler temelinde konuştuğunu belirten Kimakovskiy, “Bazı silah türlerinde, düşman karşısında onlarca kata varan üstünlüğe sahibiz. Bu sebepten iyimserim ve bugün şunu söyleyebilirim ki, Donetsk istikametinde Rusya lehine bir kırılma var. Bunu askerlerimizin gözlerinde de okuyoruz. Onlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin anayasal sınırlarına ulaşacağımız günü bekliyor. Bunu, cepheden gelen haberler de doğruluyor” ifadesini kullandı.
Rus birliklerin Maryinka istikametinde ilerleme kaydettiğini söyleyen Kimakovskiy, bunun üç istikamette birden hareket alanı oluşturduğunu kaydetti. Yetkili, düşman güçlerin Ugledar, Krasnogorovka, Avdeyevka, Artyomovsk ve Çasov Yar istikametlerinde büyük baskı altında olduğunu belirtti.