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Çin Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: 'Pekin ve Moskova arasında ilişkiler yalnız bizi ilgilendirir'
Çin Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: 'Pekin ve Moskova arasında ilişkiler yalnız bizi ilgilendirir'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning basın brifinginde yaptığı açıklamada ABD'ye yanıt vererek Pekin ve Moskova arasındaki münasebetlerin sadece kendilerini... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T11:47+0300
2024-04-11T11:47+0300
2024-04-11T12:12+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell'ın açıklamalarına yanıt vererek, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerin yalnızca kendilerini ilgilendirdiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla ilerleme kaydetmesinin ABD-Çin ilişkileri üzerinde 'etkisi olacağını' diile getirmişti.Basın brifinginde, "Çin ve Rusya normal bir işbirliği yürütme hakkına sahiptir. Bu tür bir işbirliği dış müdahale ya da kısıtlama altında olmamalıdır" cümlesine yer veren Sözcü Ning, "Çin suçlamaları ve baskıları kabul etmeyecektir" açıklamasında bulundu.Kısa bir süre önce Victoria Nuland'dan görevi devralan Campbell, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'ne yaptığı konuşmada, Rusya'nın son dönemdeki kazanımlarının Avrupa'daki güç dengesini Washington için 'kabul edilemez bir şekilde değiştirebileceğini' ve Dışişleri Bakanlığı'nın Pekin'e de bunu söylediğini belirtmişti.Ning gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Mao, Çin'in 'meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını' vurguladı.
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mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, abd, victoria nuland, rusya-çin ilişkileri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, ukrayna
mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, abd, victoria nuland, rusya-çin ilişkileri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, ukrayna
Çin Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: 'Pekin ve Moskova arasında ilişkiler yalnız bizi ilgilendirir'
11:47 11.04.2024 (güncellendi: 12:12 11.04.2024)
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning basın brifinginde yaptığı açıklamada ABD'ye yanıt vererek Pekin ve Moskova arasındaki münasebetlerin sadece kendilerini ilgilendirdiğinin altını çizdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell'ın açıklamalarına yanıt vererek, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerin yalnızca kendilerini ilgilendirdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla ilerleme kaydetmesinin ABD-Çin ilişkileri üzerinde 'etkisi olacağını' diile getirmişti.
Basın brifinginde, "Çin ve Rusya normal bir işbirliği yürütme hakkına sahiptir. Bu tür bir işbirliği dış müdahale ya da kısıtlama altında olmamalıdır" cümlesine yer veren Sözcü Ning, "Çin suçlamaları ve baskıları kabul etmeyecektir" açıklamasında bulundu.
Kısa bir süre önce Victoria Nuland'dan görevi devralan Campbell, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'ne yaptığı konuşmada, Rusya'nın son dönemdeki kazanımlarının Avrupa'daki güç dengesini Washington için 'kabul edilemez bir şekilde değiştirebileceğini' ve Dışişleri Bakanlığı'nın Pekin'e de bunu söylediğini belirtmişti.
Ning gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna konusunda Çin her zaman tarafsız ve adil bir tutum sergilemiş ve barış görüşmelerinin aktif olarak teşvik edilmesinde yapıcı bir rol oynamıştır. Eğer bazı ülkeler gerçekten barışı önemsiyor ve krizin bir an önce sona ermesini istiyorlarsa, suçu Çin'e atmak yerine krizin temel nedeni üzerinde düşünmeli ve barışın sağlanmasına gerçekten yardımcı olacak bir şeyler yapmalıdırlar.
Mao, Çin'in 'meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını' vurguladı.