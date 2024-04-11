https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/cin-disislerinden-abdye-yanit-pekin-ve-moskova-arasinda-iliskiler-yalniz-bizi-ilgilendirir-1082668065.html

Çin Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: 'Pekin ve Moskova arasında ilişkiler yalnız bizi ilgilendirir'

Çin Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: 'Pekin ve Moskova arasında ilişkiler yalnız bizi ilgilendirir'

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning basın brifinginde yaptığı açıklamada ABD'ye yanıt vererek Pekin ve Moskova arasındaki münasebetlerin sadece kendilerini... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T11:47+0300

2024-04-11T11:47+0300

2024-04-11T12:12+0300

dünya

mao ning

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell'ın açıklamalarına yanıt vererek, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerin yalnızca kendilerini ilgilendirdiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla ilerleme kaydetmesinin ABD-Çin ilişkileri üzerinde 'etkisi olacağını' diile getirmişti.Basın brifinginde, "Çin ve Rusya normal bir işbirliği yürütme hakkına sahiptir. Bu tür bir işbirliği dış müdahale ya da kısıtlama altında olmamalıdır" cümlesine yer veren Sözcü Ning, "Çin suçlamaları ve baskıları kabul etmeyecektir" açıklamasında bulundu.Kısa bir süre önce Victoria Nuland'dan görevi devralan Campbell, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'ne yaptığı konuşmada, Rusya'nın son dönemdeki kazanımlarının Avrupa'daki güç dengesini Washington için 'kabul edilemez bir şekilde değiştirebileceğini' ve Dışişleri Bakanlığı'nın Pekin'e de bunu söylediğini belirtmişti.Ning gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Mao, Çin'in 'meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını' vurguladı.

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