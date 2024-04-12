https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bmnin-yeni-uyelerin-kabulu-komitesi-filistinin-uyeligi-konusunda-mutabakat-saglayamadi-1082691789.html
BM'nin 'Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi', Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlayamadı
BM'nin 'Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi', Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlayamadı
Sputnik Türkiye
Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T02:56+0300
2024-04-12T02:56+0300
2024-04-12T02:57+0300
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BM Güvenlik Konseyi'nin nisandaki dönem başkanı Malta'nın Daimi Temsilciliği'nden, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.Açıklamada, "Filistin'in üyeliğine dair tavsiyede bulunmak için mutabakat sağlanamadı" ifadesine yer verildi.Malta'nın konuya ilişkin bir rapor hazırlayacağı aktarılan açıklamada, raporun Konsey üyelerine dağıtılacağı belirtildi.Öte yandan, Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelik için koşullarla ilgili bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, Komitenin üçte ikisinin üyeliği desteklediğini bildirdi.Filistin, tam üyeliğin yeniden değerlendirilmesini talep ettiFilistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyi'nde gereken desteği alamamıştı.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti.Guterres, 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazıp, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.BM Güvenlik Konseyi de 8 Nisan'da Filistin'in tam üyelik başvurusunu resmi olarak "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne ileteceklerini bildirmişti.BM'ye yeni üye alma süreci önce Konseyde başlıyor. Görüşmelerin ardından Konsey, konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne sevk ediyor.Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyinin oylama gerçekleştirmesi, olumlu karar için daimi üyelerin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.Komitenin yanı sıra Konsey üyelerinin üyelik için karar tasarısı sunma yetkisi bulunuyor.Konseyden olumlu karar çıkması durumunda, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ispanya-basbakani-sanchez-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-yapti-1082656075.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
BM'nin 'Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi', Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlayamadı
02:56 12.04.2024 (güncellendi: 02:57 12.04.2024)
Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi.
BM Güvenlik Konseyi'nin nisandaki dönem başkanı Malta'nın Daimi Temsilciliği'nden, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Filistin'in üyeliğine dair tavsiyede bulunmak için mutabakat sağlanamadı" ifadesine yer verildi.
Malta'nın konuya ilişkin bir rapor hazırlayacağı aktarılan açıklamada, raporun Konsey üyelerine dağıtılacağı belirtildi.
Öte yandan, Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelik için koşullarla ilgili bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, Komitenin üçte ikisinin üyeliği desteklediğini bildirdi.
Filistin, tam üyeliğin yeniden değerlendirilmesini talep etti
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyi'nde gereken desteği alamamıştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti.
Guterres, 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazıp, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.
BM Güvenlik Konseyi de 8 Nisan'da Filistin'in tam üyelik başvurusunu resmi olarak "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne ileteceklerini bildirmişti.
BM'ye yeni üye alma süreci önce Konseyde başlıyor. Görüşmelerin ardından Konsey, konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne sevk ediyor.
Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyinin oylama gerçekleştirmesi, olumlu karar için daimi üyelerin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.
Komitenin yanı sıra Konsey üyelerinin üyelik için karar tasarısı sunma yetkisi bulunuyor.
Konseyden olumlu karar çıkması durumunda, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.