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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ispanya-basbakani-sanchez-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-yapti-1082656075.html
İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu belirterek, uluslararası toplumun mevcudiyetini tanımadan Filistin'e... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T00:35+0300
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İspanya Meclisinde muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.Gazze'de bu "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığını kaydeden Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.Başbakan Sanchez, "İsrail'in orantısız cevabı dünyayı ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor ve onlarca yıllık insan haklarını yerle bir ediyor" dedi.Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır" diye konuştu.Sanchez, 11 ve 12 Nisan'da Polonya, Norveç, İrlanda ve 16 Nisan'da Slovenya'ya ziyaretlerde bulunarak, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için destek isteyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20191212/ispanyada-hukumet-kurma-gorevi-sosyalist-lider-pedro-sanchezin-1040819173.html
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ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, filistin, israil-filistin, ispanya, gazze, gazze şeridi, israil
ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, filistin, israil-filistin, ispanya, gazze, gazze şeridi, israil

İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

00:35 11.04.2024
© AFP 2023 / THAIER AL-SUDANIİspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / THAIER AL-SUDANI
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu belirterek, uluslararası toplumun mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini söyledi.
İspanya Meclisinde muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.
Gazze'de bu "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığını kaydeden Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
Başbakan Sanchez, "İsrail'in orantısız cevabı dünyayı ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor ve onlarca yıllık insan haklarını yerle bir ediyor" dedi.
Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır" diye konuştu.
Sanchez, 11 ve 12 Nisan'da Polonya, Norveç, İrlanda ve 16 Nisan'da Slovenya'ya ziyaretlerde bulunarak, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için destek isteyecek.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2019
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İspanya'da hükümet kurma görevi sosyalist lider Pedro Sanchez'in
12 Aralık 2019, 02:21
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