https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ispanya-basbakani-sanchez-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-yapti-1082656075.html

İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu belirterek, uluslararası toplumun mevcudiyetini tanımadan Filistin'e... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T00:35+0300

2024-04-11T00:35+0300

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ispanya başbakanı pedro sanchez

pedro sanchez

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

ispanya

gazze

gazze şeridi

israil

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İspanya Meclisinde muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.Gazze'de bu "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığını kaydeden Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.Başbakan Sanchez, "İsrail'in orantısız cevabı dünyayı ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor ve onlarca yıllık insan haklarını yerle bir ediyor" dedi.Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır" diye konuştu.Sanchez, 11 ve 12 Nisan'da Polonya, Norveç, İrlanda ve 16 Nisan'da Slovenya'ya ziyaretlerde bulunarak, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için destek isteyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20191212/ispanyada-hukumet-kurma-gorevi-sosyalist-lider-pedro-sanchezin-1040819173.html

filistin

ispanya

gazze

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