https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ispanya-basbakani-sanchez-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-yapti-1082656075.html
İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu belirterek, uluslararası toplumun mevcudiyetini tanımadan Filistin'e... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T00:35+0300
2024-04-11T00:35+0300
2024-04-11T00:35+0300
ispanya başbakanı pedro sanchez
pedro sanchez
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
ispanya
gazze
gazze şeridi
israil
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İspanya Meclisinde muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.Gazze'de bu "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığını kaydeden Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.Başbakan Sanchez, "İsrail'in orantısız cevabı dünyayı ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor ve onlarca yıllık insan haklarını yerle bir ediyor" dedi.Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır" diye konuştu.Sanchez, 11 ve 12 Nisan'da Polonya, Norveç, İrlanda ve 16 Nisan'da Slovenya'ya ziyaretlerde bulunarak, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için destek isteyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20191212/ispanyada-hukumet-kurma-gorevi-sosyalist-lider-pedro-sanchezin-1040819173.html
filistin
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gazze
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ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, filistin, israil-filistin, ispanya, gazze, gazze şeridi, israil
ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, filistin, israil-filistin, ispanya, gazze, gazze şeridi, israil
İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu belirterek, uluslararası toplumun mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini söyledi.
İspanya Meclisinde muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.
Gazze'de bu "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığını kaydeden Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
Başbakan Sanchez, "İsrail'in orantısız cevabı dünyayı ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor ve onlarca yıllık insan haklarını yerle bir ediyor" dedi.
Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır" diye konuştu.
Sanchez, 11 ve 12 Nisan'da Polonya, Norveç, İrlanda ve 16 Nisan'da Slovenya'ya ziyaretlerde bulunarak, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için destek isteyecek.