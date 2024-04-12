https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/fransa-vatandaslarini-uyardi-iran-lubnan-filistin-ve-israile-seyahat-etmeyin-1082717457.html
Fransa vatandaşlarını uyardı: İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmeyin
Fransa vatandaşlarını uyardı: İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmeyin
Sputnik Türkiye
Fransa, vatandaşlarına İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T22:41+0300
2024-04-12T22:41+0300
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İsrail’in İran güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan saldırıları iki ülke arasındaki ipleri gererken, son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınması gerilimi doruğa çıkardı. Bunun üzerine Fransa, vatandaşlarını İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.Açıklamada, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iran-konsolosluk-saldirisi-sonrasi-israile-karsi-muhtemel-misilleme-mesru-mudafaadir--1082689622.html
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ortadoğu, fransa, iran, lübnan, israil, israil-filistin
ortadoğu, fransa, iran, lübnan, israil, israil-filistin
Fransa vatandaşlarını uyardı: İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmeyin
22:41 12.04.2024 (güncellendi: 22:52 12.04.2024)
Fransa, vatandaşlarına İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.
İsrail’in İran güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan saldırıları iki ülke arasındaki ipleri gererken, son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınması gerilimi doruğa çıkardı. Bunun üzerine Fransa, vatandaşlarını İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.