https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/baykar-tek-faaliyet-alanimiz-iha-teknolojilerinin-milli-olarak-gelistirilmesidir-1082714293.html

Baykar: Tek faaliyet alanımız İHA teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesidir

Baykar: Tek faaliyet alanımız İHA teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesidir

Sputnik Türkiye

Baykar'dan "Baykar'ın tek bir faaliyet alanı var, o da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. Jet yakıtı sattılar... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T20:42+0300

2024-04-12T20:42+0300

2024-04-12T21:25+0300

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Baykar tarafından şirketin tek bir faaliyet alanının bulunduğu, onun da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimi olduğu belirtilerek, "jet yakıtı sattılar" iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin ve benzeri gibi yakıt işlerinin hiç olmadığı bildirildi.Baykar'dan yapılan yazılı açıklamada, haklarında dolaşıma sokulan "kurumsallaşmış yalan, iftira ve çarpıtmalara" cevap verildi.Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'inin ihracat kaynaklı olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar bildirildi:Baykar'ın yurt dışındaki ihracat faaliyetlerinde ABD, İsrail ve Çin firmalarıyla yarışarak, onları rekabette geride bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 34 ülkeye yüksek teknoloji ihracatı yapıldığı vurgulandı.Açıklamada, Baykar'ın tek bir faaliyet alanının olduğu belirtilerek, "O da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. 'Jet yakıtı sattılar' iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin ve benzeri gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı" ifadeleri kullanıldı.'Baykar ve ortakları bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği almadı'Baykar ve ortaklarının kuruluşundan bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği ile tek kuruş banka kredisi kullanılmadığının vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Baykar bugüne kadar yaptığı yatırımlarda nakdi teşvik kullanmamıştır'Türkiye sanayisinin gelişimi ve desteklenmesi amacıyla devlet tarafından yatırım teşvik uygulamalarının gerçekleştirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı istatistiklerde 2012'den bu yana 86 bin 897 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği bildirildi.Açıklamada, destekler arasında KDV ve gümrük vergisi istisnası, kurumlar vergisi indirimi ve benzeri nakdi olmayan destek unsurları gibi bir de yatırım kredileri için faiz veya kar payı, nitelikli personel, enerji ve hibe destekleri gibi unsurların yer aldığı bilgisi verildi.Baykar'ın bugüne kadar yaptığı yatırımlarda hiçbir zaman "nakdi teşvik" kullanılmadığının altı çizen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Baykar, rekabet sayesinde doğdu'Baykar'ın rekabet sayesinde doğduğuna işaret edilen açıklamada, "Rekabetçi yapısıyla sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri haline geldi. Türkiye, Baykara'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üreterek İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye çok daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti envanterine giren ilk insansız hava aracının "Bayraktar Mini İHA" olduğu anımsatılarak, şunlar bildirildi:'Baykar 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri oldu'Geçen yıl ülkeye vergi ve bağış yoluyla toplamda 12,2 milyar lira doğrudan katkı sağlayan Baykar'ın, 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ayrıca firma ortakları (Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar) 2021 ve 2022'de vergi rekortmeni oldu. 2023'te ise (2022 yılı için) 800 milyon lira gelir vergisi ödedik" değerlendirmesinde bulunuldu.'Devlet firmaları Baykar'ın rakibi değil, beraber çalıştığı çözüm ortaklarıdır'Yüzlerce KOBİ ölçeğinde firmayla çalışarak, yüksek teknolojiye sahip bu sistemleri üreten Baykar'ın, etrafında oluşturduğu ekosistemi yukarı çekmek için milli firmalarla güçlü işbirliği yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamada, Baykar'ın ihracat başarısının aynı zamanda Türkiye'de adı sanı bilinmeyen küçük ve orta ölçekli birçok firmanın da ihracat başarısı olduğu vurgulandı.Baykar'ın ihraç ettiği SİHA'ların akıllı mühimmatları devlete ait TSKGV firması Roketsan tarafından üretildiğine dikkat çekilen açıklamada, yine elektro-optik kamera sistemlerinin bir diğer TSKGV firması Aselsan tarafından geliştirildiği bildirildi.Devlet firmalarının Baykar'ın rakibi değil, beraber çalıştığı çözüm ortakları olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yakalanan millileşme vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi odağındaki bu sinerji sayesinde Türk savunma sanayii arka arkaya ihracat rekorları kırmaktadır. Daha da önemlisi Türk firmaları böylesine stratejik bir alanın ana aktörü haline gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.'Kurduğumuz vakıflar, kurucuları haricinde kimseden yardım, bağış veya hibe kabul etmez'Kurdukları tüm vakıfların, kurucuları haricinde kimseden yardım, bağış veya hibe kabul etmemesinin temel prensipleri, hatta kırmızı çizgileri olduğunun belirtildiği açıklamada, bu vakıfları ülkeye, gençlere katkı sağlayabilmek için kurdukları belirtildi.T3 Vakfı'nın her ay 5 bin öğrenciye Özdemir Bayraktar bursu verdiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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