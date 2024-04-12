Baykar: Tek faaliyet alanımız İHA teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesidir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
15:09
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
15:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:35
4 dk
SESLİ HABER
10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:12
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:31
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:52
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
09:00
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:21
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:33
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
12:08
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:25
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
13:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
14:12
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
15:08
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
15:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:34
1 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
15:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
16:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
16:17
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
16:38
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
17:06
53 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
19:00
92 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
20:56
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
21:09
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
21:28
2 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
21:51
1 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
22:10
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:17
5 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
22:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
23:10
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/baykar-tek-faaliyet-alanimiz-iha-teknolojilerinin-milli-olarak-gelistirilmesidir-1082714293.html
Baykar: Tek faaliyet alanımız İHA teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesidir
Baykar: Tek faaliyet alanımız İHA teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesidir
Sputnik Türkiye
Baykar'dan "Baykar'ın tek bir faaliyet alanı var, o da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. Jet yakıtı sattılar... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T20:42+0300
2024-04-12T21:25+0300
türkiye
baykar savunma
baykar aş
israil
israil-filistin
jet
jet
siha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054949626_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6cd8f5d4436ecab3f495726e65674e3.jpg
Baykar tarafından şirketin tek bir faaliyet alanının bulunduğu, onun da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimi olduğu belirtilerek, "jet yakıtı sattılar" iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin ve benzeri gibi yakıt işlerinin hiç olmadığı bildirildi.Baykar'dan yapılan yazılı açıklamada, haklarında dolaşıma sokulan "kurumsallaşmış yalan, iftira ve çarpıtmalara" cevap verildi.Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'inin ihracat kaynaklı olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar bildirildi:Baykar'ın yurt dışındaki ihracat faaliyetlerinde ABD, İsrail ve Çin firmalarıyla yarışarak, onları rekabette geride bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 34 ülkeye yüksek teknoloji ihracatı yapıldığı vurgulandı.Açıklamada, Baykar'ın tek bir faaliyet alanının olduğu belirtilerek, "O da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. 'Jet yakıtı sattılar' iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin ve benzeri gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı" ifadeleri kullanıldı.'Baykar ve ortakları bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği almadı'Baykar ve ortaklarının kuruluşundan bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği ile tek kuruş banka kredisi kullanılmadığının vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Baykar bugüne kadar yaptığı yatırımlarda nakdi teşvik kullanmamıştır'Türkiye sanayisinin gelişimi ve desteklenmesi amacıyla devlet tarafından yatırım teşvik uygulamalarının gerçekleştirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı istatistiklerde 2012'den bu yana 86 bin 897 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği bildirildi.Açıklamada, destekler arasında KDV ve gümrük vergisi istisnası, kurumlar vergisi indirimi ve benzeri nakdi olmayan destek unsurları gibi bir de yatırım kredileri için faiz veya kar payı, nitelikli personel, enerji ve hibe destekleri gibi unsurların yer aldığı bilgisi verildi.Baykar'ın bugüne kadar yaptığı yatırımlarda hiçbir zaman "nakdi teşvik" kullanılmadığının altı çizen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Baykar, rekabet sayesinde doğdu'Baykar'ın rekabet sayesinde doğduğuna işaret edilen açıklamada, "Rekabetçi yapısıyla sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri haline geldi. Türkiye, Baykara'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üreterek İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye çok daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti envanterine giren ilk insansız hava aracının "Bayraktar Mini İHA" olduğu anımsatılarak, şunlar bildirildi:'Baykar 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri oldu'Geçen yıl ülkeye vergi ve bağış yoluyla toplamda 12,2 milyar lira doğrudan katkı sağlayan Baykar'ın, 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ayrıca firma ortakları (Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar) 2021 ve 2022'de vergi rekortmeni oldu. 2023'te ise (2022 yılı için) 800 milyon lira gelir vergisi ödedik" değerlendirmesinde bulunuldu.'Devlet firmaları Baykar'ın rakibi değil, beraber çalıştığı çözüm ortaklarıdır'Yüzlerce KOBİ ölçeğinde firmayla çalışarak, yüksek teknolojiye sahip bu sistemleri üreten Baykar'ın, etrafında oluşturduğu ekosistemi yukarı çekmek için milli firmalarla güçlü işbirliği yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamada, Baykar'ın ihracat başarısının aynı zamanda Türkiye'de adı sanı bilinmeyen küçük ve orta ölçekli birçok firmanın da ihracat başarısı olduğu vurgulandı.Baykar'ın ihraç ettiği SİHA'ların akıllı mühimmatları devlete ait TSKGV firması Roketsan tarafından üretildiğine dikkat çekilen açıklamada, yine elektro-optik kamera sistemlerinin bir diğer TSKGV firması Aselsan tarafından geliştirildiği bildirildi.Devlet firmalarının Baykar'ın rakibi değil, beraber çalıştığı çözüm ortakları olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yakalanan millileşme vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi odağındaki bu sinerji sayesinde Türk savunma sanayii arka arkaya ihracat rekorları kırmaktadır. Daha da önemlisi Türk firmaları böylesine stratejik bir alanın ana aktörü haline gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.'Kurduğumuz vakıflar, kurucuları haricinde kimseden yardım, bağış veya hibe kabul etmez'Kurdukları tüm vakıfların, kurucuları haricinde kimseden yardım, bağış veya hibe kabul etmemesinin temel prensipleri, hatta kırmızı çizgileri olduğunun belirtildiği açıklamada, bu vakıfları ülkeye, gençlere katkı sağlayabilmek için kurdukları belirtildi.T3 Vakfı'nın her ay 5 bin öğrenciye Özdemir Bayraktar bursu verdiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bayraktar-imamoglunu-hedef-aldi-tasmali-kopeklerini-saldirtmayi-birak-1082642134.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054949626_62:0:710:486_1920x0_80_0_0_30a586e6f33efe87414eb4fb2dcc5157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
baykar savunma, baykar aş, israil, israil-filistin, jet, jet, siha
baykar savunma, baykar aş, israil, israil-filistin, jet, jet, siha

Baykar: Tek faaliyet alanımız İHA teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesidir

20:42 12.04.2024 (güncellendi: 21:25 12.04.2024)
© AABaykar
Baykar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© AA
Abone ol
Baykar'dan "Baykar'ın tek bir faaliyet alanı var, o da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. Jet yakıtı sattılar iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin ve benzeri gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı" açıklaması yapıldı.
Baykar tarafından şirketin tek bir faaliyet alanının bulunduğu, onun da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimi olduğu belirtilerek, "jet yakıtı sattılar" iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin ve benzeri gibi yakıt işlerinin hiç olmadığı bildirildi.
Baykar'dan yapılan yazılı açıklamada, haklarında dolaşıma sokulan "kurumsallaşmış yalan, iftira ve çarpıtmalara" cevap verildi.
Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'inin ihracat kaynaklı olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar bildirildi:
"Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003'teki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Bu alanda dünya üzerinde gelirleri bu kadar yüksek oranda ihracattan olan benzeri bir savunma sanayii kuruluşu yoktur. Teknoloji şirketlerinde dahi benzeri zor bulunur. Küresel teknoloji şirketlerinde bile böylesi bir ihracat başarısının örneği azdır."
Baykar'ın yurt dışındaki ihracat faaliyetlerinde ABD, İsrail ve Çin firmalarıyla yarışarak, onları rekabette geride bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 34 ülkeye yüksek teknoloji ihracatı yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada, Baykar'ın tek bir faaliyet alanının olduğu belirtilerek, "O da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. 'Jet yakıtı sattılar' iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin ve benzeri gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı" ifadeleri kullanıldı.

'Baykar ve ortakları bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği almadı'

Baykar ve ortaklarının kuruluşundan bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği ile tek kuruş banka kredisi kullanılmadığının vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Tüm projelerimizin finansmanını yüzde 100 öz kaynaklarımızla karşılamaktayız. İhracattan kazandığımızı projelerimize yatırarak büyümekteyiz. Türkiye'nin savunma ve güvenlik harcamaları içerisinde Baykar'a yapılan ödemelerin payı, SSB'nin de daha önce açıkladığı gibi yüzde 1'in altındadır. Türkiye'ye ait savunma harcamalarının yüzde 70'i devlet firmalarına verilmektedir. 21 yıl önce ancak 100'den az firmanın bulunduğu savunma sanayiinde, bugün 3 bine yakın firma, 80 bine yakın personelle faaliyetlerini sürdürmektedir."

'Baykar bugüne kadar yaptığı yatırımlarda nakdi teşvik kullanmamıştır'

Türkiye sanayisinin gelişimi ve desteklenmesi amacıyla devlet tarafından yatırım teşvik uygulamalarının gerçekleştirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı istatistiklerde 2012'den bu yana 86 bin 897 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, destekler arasında KDV ve gümrük vergisi istisnası, kurumlar vergisi indirimi ve benzeri nakdi olmayan destek unsurları gibi bir de yatırım kredileri için faiz veya kar payı, nitelikli personel, enerji ve hibe destekleri gibi unsurların yer aldığı bilgisi verildi.
Baykar'ın bugüne kadar yaptığı yatırımlarda hiçbir zaman "nakdi teşvik" kullanılmadığının altı çizen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yatırım kredileri için faiz veya kar payı, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği gibi nakdi unsurlardan hiçbiri Baykar tarafından talep edilmemiş ve Baykar'a sunulmamıştır. Ayrıca destek kararında sunulan yatırım yeri tahsisi ve SGK prim destekleri de bugüne kadar Baykar tarafından kullanılmamıştır. Baykar'ın yaptığı tüm yatırımlar, kendi öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Malum algı ajanları tarafından devletten sanki Baykar'a aktarılıyormuş gibi gösterilen 600 milyon liralık teşvik, aslında Baykar'ın yapacağı yatırıma karşılık bazı kalemlerde yabancı firmalar dahil olmak üzere tüm yatırımcı firmalara tanınan vergi indirim hakkıdır. Baykar, sadece geçen yıl 6,4 milyar lira vergi ödemiştir. Şimdiye kadar söz konusu 600 milyon liranın kat be kat üstünde yatırım yapmıştır. Halen binlerce personel istihdam etmekte ve genç mühendis adaylarının yetişmeleri için programlar yürüten dünyanın sayılı yüksek teknoloji firmalarından biridir."

'Baykar, rekabet sayesinde doğdu'

Baykar'ın rekabet sayesinde doğduğuna işaret edilen açıklamada, "Rekabetçi yapısıyla sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri haline geldi. Türkiye, Baykara'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üreterek İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye çok daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti envanterine giren ilk insansız hava aracının "Bayraktar Mini İHA" olduğu anımsatılarak, şunlar bildirildi:
"Bayraktar Mini İHA, 2004'te Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından ilk kez uygulanan rekabete açık, milli ve özgün geliştirme modeliyle yapılan yarışmanın ardından envantere girmiştir. Projeyi yarışmadaki tüm rakiplerini geride bırakarak birinci olan milli girişim Baykar gerçekleştirmiştir. Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. 34 ülkeye ihracat yapan ve bu süreçlerde gerçekleştirilen ihalelerde birçok ülkenin firmasını geride bırakarak dünyanın en büyük İHA ihracatçısı olan bir firma, rekabet etmeden dünyada birinci hale nasıl gelebilir?"

'Baykar 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri oldu'

Geçen yıl ülkeye vergi ve bağış yoluyla toplamda 12,2 milyar lira doğrudan katkı sağlayan Baykar'ın, 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ayrıca firma ortakları (Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar) 2021 ve 2022'de vergi rekortmeni oldu. 2023'te ise (2022 yılı için) 800 milyon lira gelir vergisi ödedik" değerlendirmesinde bulunuldu.

'Devlet firmaları Baykar'ın rakibi değil, beraber çalıştığı çözüm ortaklarıdır'

Yüzlerce KOBİ ölçeğinde firmayla çalışarak, yüksek teknolojiye sahip bu sistemleri üreten Baykar'ın, etrafında oluşturduğu ekosistemi yukarı çekmek için milli firmalarla güçlü işbirliği yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamada, Baykar'ın ihracat başarısının aynı zamanda Türkiye'de adı sanı bilinmeyen küçük ve orta ölçekli birçok firmanın da ihracat başarısı olduğu vurgulandı.
Baykar'ın ihraç ettiği SİHA'ların akıllı mühimmatları devlete ait TSKGV firması Roketsan tarafından üretildiğine dikkat çekilen açıklamada, yine elektro-optik kamera sistemlerinin bir diğer TSKGV firması Aselsan tarafından geliştirildiği bildirildi.
Devlet firmalarının Baykar'ın rakibi değil, beraber çalıştığı çözüm ortakları olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yakalanan millileşme vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi odağındaki bu sinerji sayesinde Türk savunma sanayii arka arkaya ihracat rekorları kırmaktadır. Daha da önemlisi Türk firmaları böylesine stratejik bir alanın ana aktörü haline gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'Kurduğumuz vakıflar, kurucuları haricinde kimseden yardım, bağış veya hibe kabul etmez'

Kurdukları tüm vakıfların, kurucuları haricinde kimseden yardım, bağış veya hibe kabul etmemesinin temel prensipleri, hatta kırmızı çizgileri olduğunun belirtildiği açıklamada, bu vakıfları ülkeye, gençlere katkı sağlayabilmek için kurdukları belirtildi.
T3 Vakfı'nın her ay 5 bin öğrenciye Özdemir Bayraktar bursu verdiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli buluşma noktası olan TEKNOFEST'e 140 paydaş destek veriyor. Baykar, Milli Teknoloji Hamlesi gayesine ömrünü vakfeden Özdemir Bayraktar'ın vasiyet ettiği şekilde bu dev organizasyonun finansal yükünün yarısını tek başına karşılıyor. Can Sağlığı Vakfı ise onkoloji, genetik, nadir hastalıklar, psikiyatri gibi alanlarda araştırma yapan bilim insanlarının araştırmalarına destek sağlıyor. Bu işlerin tamamını halkımız için maddi ve manevi birikimlerimizle destekleyerek gerçekleştiriyoruz."
Haluk Bayraktar SAHA EXPO 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
TÜRKİYE
Bayraktar, İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak'
10 Nisan, 15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала