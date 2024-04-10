Bayraktar, İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak'
© Sputnik / Onur ÖzovalıHaluk Bayraktar SAHA EXPO 2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddialara yanıt geldi. Bayraktar iddiayı yayanların İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iletişim ekibinin olduğunu söyledi. ‘Alçakça ve şerefsizce iftira kampanyası’ diyen Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlık, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını açıkladı.
İsrail'e jet yakıtı sattıklarına yönelik iddialara yanıt veren Haluk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.
Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini ifade etti. Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de pkk’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.
Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz.— Haluk Bayraktar (@haluk) April 9, 2024
Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir.
İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım.
Gördüm ki İBB Başkanının… https://t.co/hIXsOUn1Bk pic.twitter.com/JKFXWPyFv9
İBB'den yanıt geldi
Gündem olan paylaşımın ardından Haluk Bayraktar'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yanıt geldi.
İBB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.
Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır.
Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz.
Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor.
Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir.
📌Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) April 10, 2024
📌Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal…